Złoty chłopak. Ifakat usunie ciążę?! Słowa Sehmuza przekonają ją, że to jedyne wyjście

Miłość i nadzieja. Kuzey odkryje prawdę o swoim teściu! "Jeśli Handan też za tym stoi, drogo za to zapłaci". Streszczenie odcinka 31 Ask ve umut (13.09.2024)

Spis treści

Złoty chłopak. Czy Ifakat usunie ciążę?

W 242. odcinku "Złotego chłopaka" Sehmuz przekroczy wszelkie granice przyzwoitości. Kiedy Ifakat poinformuje go o tym, że jest w ciąży, on ją wyśmieje. Powie, że nie chce być ojcem!

- Ale nie przejmuj się. Ty swojego podejścia nie zmieniaj – rzuci Sehmuz.

W pewnym sensie Ifakat zostanie postawiona pod ścianą. Czy zdecyduje się urodzić dziecko Sehmuza? Rudowłosa wróci do domu i zamknie się w sypialni. Zrozpaczona połknie garść tabletek...

Przeczytaj także: Złoty chłopak. Są nowe informacje o 3. sezonie. A jednak! Będzie bardzo duży przeskok w czasie

"Złoty chłopak" 242. Przeczytaj streszczenie odcinka

Odmieniony Ferit zaprasza Seyran na ważną kolację. Ifakat staje przed koniecznością podjęcia niezwykle trudnej decyzji życiowej. Kaya wyjawia Sunie, co udało mu się dowiedzieć na temat lekarza z Londynu. Kazim zabiera Zerrin do restauracji, ale wspólne wyjście kończy się nieprzyjemnie. Będący pod wpływem alkoholu Kazim jest przekonany, że Esme nocuje w drugiej części domu.

Zobacz także: Tragiczny finał serialu Złoty chłopak. Seyran umrze?

Kiedy oglądać 242. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

Premiera 242. odcinka serialu "Złoty chłopak" we wtorek, 3 września, o godz. 14:00 w TVP1. Przypominamy, że serial można też oglądać w serwisie VOD TVP.

Zobacz w galerii ZDJĘCIA z tego odcinka.

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

Zobacz: Złoty chłopak znika z anteny TVP! Wiemy, jaki serial go zastąpi!

Złoty chłopak – obsada

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, Ferit

Afra Saraçoglu jako serialowa Seyran

Çetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek Ferita

Gülçin Santircioglu jako Ifakat Korhan

Emre Altug jako Orhan Korhan

Beril Pozam serialowa Suna, siostra Seyran

Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

Öznur Serçeler, czyli serialowa Asuman

Diren Polatogullari jako Kazim Sanli

Buçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita