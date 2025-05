Dziedzictwo. Nana wraca do rezydencji! Dowie się, że to nie Yaman zabił Aziza? Streszczenie 572. odcinka Emanet (16.05.2025)

Wichrowe wzgórze. Romantycznie u Zeynep i Halila

Halil i Zeynep wybiorą się na randkę nad jezioro. Ich spotkanie będzie pełne optymizmu i wspólnych rozmów. Para, choć jeszcze nie wyjawiła sobie uczuć czuje, że są sobie bardzo bliscy.

Firat zaimponuje dziewczynie swoją mądrością i przyzna się, że zbyt długo był dla niej niedobry. W głębi serca czuje, że musi poznać prawdę o dniu, w którym jego matka została skrzywdzona. Jest już pewien, że to nie Zeynep ją poniżyła, ale musi się dowiedzieć, co się wydarzyło tamtego dnia...

Tymczasem Canan i Asu rozmawiają z Songul. Ciotka Halila znalazła kobietę, która ma wziąć na siebie odpowiedzialność na tamte wydarzenia. Ale czy sobie poradzi? Służące będą pełne obaw...

Nad jeziorem Halil ma dla Zeynep niespodziankę. To kamper, którym Eren do nich przyjedzie. Dziewczyna będzie zachwycona! Wreszcie Halil zaproponuje, by zagrali w "Zgadnij kim jestem".

Kiedy 173 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 173 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w piątek, 16maja o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt.