Wichrowe wzgórze. Zeynep ma posprzątać oborę! Halil nie ma dla niej litości!

Zeynep, która wraz z rodziną wróciła do rodzinnej posiadłości, została służącą Halla. Nowy właściciel majątku nie ma dla niej litości i na każdym kroku wymyśla jej nowe obowiązki. Upokorzona i zmęczona dziewczyna zgadza się na wszystko, ponieważ zawarła z nim układ. Pomimo trudnej sytuacji, Zeynep się nie załamuje. Wraz z Selmą sprzątają oficynę, w której przyszło im teraz mieszkać. Siostry mają nadzieję, że dzięki temu choć trochę poczują się jak w domu.

Wygląda jednak na to, że Halil nie da dziewczynie nawet chwili na odpoczynek. Obudzi ją i rozkaże jej w środku nocy posprzątać oborę!

Nie wiem nawet, kiedy zasnęłam. Nawet niewolnicy mają prawo do odpoczynku. Chcesz, żebym pracowała więcej niż niewolnik!

- powie do swojego pracodawcy, jednak ten pozostanie niewzruszony. Halil jasno da jej do zrozumienia, że ma robić to, co rozkaże. Będzie obojętny nawet wtedy, gdy zobaczy wysypkę na rękach Zeynep. Chociaż ta powie mu, że to najprawdopodobniej alergia, mężczyzna nie pozwoli jej pójść do apteki.

Kto zaoferuje Zeynep pomoc?

W oborze, którą sprząta wykończona Zeynep pojawi się Gulhan. Siostra Halila zaoferuje pracownicy pomoc, jednak ta, bojąc się reakcji mężczyzny, odmówi.

Zeynep nie będzie mogła uwierzyć, że ta miła dziewczyna może być siostrą takiego tyrana. Gulhan jednak będzie starała się wybielić go w oczach dziewczyny.

- W rzeczywistości Halil jest bardzo miłosierny, a jego serce jest miękkie jak bawełna - wyzna.

Siostra zauważy także wysypkę na rękach Zeynep. Zaoferuje, że pojedzie do miasta, by kupić dla niej lekarstwa. Chociaż pracownica nie będzie chciała się na to zgodzić Gulhan pożyczy od Cemila rower i uda się do miasta.

Tymczasem Yusuf pyta Gulce o jej brata, ale dziewczyna nie chce rozmawiać na ten temat.

12. odcinek tureckiej telenoweli Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23. września 2024 roku o godzinie 14. w TVP1. Powtórkę będzie można obejrzeć na tym samym kanale, we wtorek, 24. września o godzinie 6:10. Serial dostępny jest także w serwisie vod.tvp.pl.

Wichrowe wzgórze - o czym jest serial?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze"

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt