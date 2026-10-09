Panna młoda, odcinek 234. Twarde lądowanie Beyzy w salonie

Telewizyjna Dwójka od niedawna proponuje widzom zupełnie nową, zagraniczną produkcję. Tureccy widzowie śledzą losy bohaterów od 2024 roku, natomiast polska premiera odbyła się 20 stycznia 2026 roku, gdy format zajął miejsce popularnej „Miłości i nadziei”. Przedstawiamy dokładne streszczenie nadchodzącego, 234. epizodu serialu.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

Turecki serial "Panna młoda", odcinek 234. Streszczenie wydarzeń z 27 października 2026

Kolejna odsłona przynosi spore zmiany w życiu głównych i drugoplanowych postaci. Beyza na własnej skórze doświadcza trudów ciężkiej pracy podczas wizyty w salonie należącym do Yoncy. Sama właścicielka zyskuje zaufanie zupełnie nowych klientek, a wszystko to dzięki ogromnemu wsparciu ze strony Cemila. Z kolei Hancer przekazuje Cihanowi niepokojące informacje o Melihu, który zdecydował się na kolejny rejs. Jednocześnie Cemil za wszelką cenę zataja przed Deryą fakt, że aktywnie wspiera biznes Yoncy.

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Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra Hançer i Cihana?

Na ekranie w najważniejszych rolach podziwiamy Talyę Çelebi, która wciela się w postać Hançer, oraz Türkseve'a odgrywającego Cihana. Oprócz głównego duetu na planie zdjęciowym regularnie pojawia się rozbudowana obsada drugoplanowa, do której należą:

Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,

Betigül Ceylan wcielająca się w Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel występująca jako Gülsüm,

Elif Çapkin kreująca postać Yoncy,

Ceren Yuksekkaya jako serialowa Derya,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül, która gra Mine,

Türker Kantar wcielający się w Emira,

Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Finał telenoweli "Panna młoda". Ile odcinków zobaczą polscy widzowie?

Produkcja należy do grona wyjątkowo rozbudowanych formatów telewizyjnych. Twórcy dotychczas zrealizowali trzy sezony, co przekłada się na 325 dwugodzinnych epizodów. Ze względu na specyfikę polskiej ramówki, stacja telewizyjna dzieli oryginalne materiały na krótsze fragmenty, dlatego liczba odcinków w naszym kraju wzrośnie niemal dwukrotnie. Prace na planie w ojczyźnie serialu wciąż trwają, przez co ostateczna długość całej historii pozostaje wielką niewiadomą. Sympatycy formatu mogą liczyć na wieloletnią rozrywkę i długie śledzenie perypetii Hançer oraz Cihana, zanim nastąpi ostateczne zakończenie.

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