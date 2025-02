To już jutro! Tak umrze Elif z serialu Miłość i nadzieja

Spis treści

Czy Elif z serialu "Miłość i Nadzieja" umrze?

Tak, ukochana Kuzeya zginie w tragicznych okolicznościach, na chwilę przed ślubem. Elif zostanie uprowadzona przez Handan i jej rodziców! Kuzey nie zdoła zapobiec tragedii...

Dlaczego Elif zginie? Wszystko przez Suata i jego rodzinę. Elif zostanie porwana przez oszalałą z zazdrości Handan, którą Kuzey porzucił na chwilę przed ślubem. Gdy Kuzey się o tym dowie, od razu ruszy na ratunek ukochanej. W opuszczonym magazynie dojdzie do szarpaniny między prawnikiem a ojcem Handan i to właśnie wtedy padnie śmiertelny strzał.

Kuzey nie zdoła uratować Elif. Choć na miejsce szybko przyjedzie karetka, to w kolejnym odcinku potwierdzone zostanie, że dziewczyna nie przeżyła. Pokazany zostanie pogrzeb Elif.

Miłość i nadzieja odcinek 136. Przeczytaj streszczenie odcinka

Listy Zeynep wywołują kpiny Melis. Podczas wymiany Suata na Elif dochodzi do tragicznego wypadku. Załamany Kuzey nie może dojść do siebie. Zeynep rozmawia przez telefon z matką.

Kiedy oglądać 136. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 136. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek, 20 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.

