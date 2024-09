Profilerka

Profilerka, odcinek 2: Prokurator Pawluk wsadzi za kraty nie tego zabójcę?! Karol musi znaleźć prawdziwego sprawcę - ZDJĘCIA

W 2 odcinku "Profilerki" śledztwo w sprawie tragicznej, szokującej śmierci Anny i jej rodziny dopiero się rozkręci. Już wiadomo, że Karol (Michał Czernecki) i prokurator Pawluk (Aleksandra Pisula) będą mieli zupełnie odmienne zdania co do tego, kto dokonał zbrodni. Młoda, ambitna Monika chciałaby jak najszybciej schwytać sprawcę i wsadzić go za kraty. Dlatego też, tak bardzo pasowałoby jej osadzenie w tej roli Janonisa (Sebastian Jasnoch). Nadzieja przeczuwa, że to nie Andrzej dokonał dramatycznych czynów.