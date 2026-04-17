Panna młoda, odcinki 81-85. Zdrada Cemila i szokujące odkrycie Hancer

W nadchodzących epizodach "Panny młodej" sytuacja między głównymi bohaterami mocno się skomplikuje. Zaniepokojona dziwnym zachowaniem Cihana Hancer postanowi uważniej przyjrzeć się krokom męża. Szybko wyjdzie na jaw, że mężczyzna odbył potajemne spotkanie z Beyzą, z którą łączy go niewyjaśniona przeszłość. Kiedy w marynarce ukochanego żona odkryje zdjęcie z badania USG, od razu wyruszy na spotkanie z byłą partnerką. W trakcie tej trudnej konfrontacji prawda o stanie błogosławionym rywalki ostatecznie ujrzy światło dzienne.

Zaskakujące informacje o ciąży dotrą niebawem do Mukkander, która przyjmie ten fakt z ogromnym entuzjazmem, licząc na rychłe pozbycie się niewygodnej synowej. W tym samym czasie w związku Deryi i Cemila również zaczną pojawiać się czarne chmury. Kobieta zauważy wyraźne zmiany w zachowaniu partnera i po przeprowadzeniu własnego dochodzenia uzna, że jest zdradzana. Dokładny przebieg wydarzeń z odcinków 81, 82, 83, 84 i 85 prezentujemy w poniższym zestawieniu.

"Panna młoda" odcinek 81. Co wydarzy się w poniedziałek 27 kwietnia?

Na początku tygodnia Hancer nie kryje radości na widok niemowlęcia znajomych Cihana. Z kolei Melih organizuje dla Mine niewielki biwak tuż obok basenu. Znikający na całe dnie Cemil wzbudza coraz większe obawy u Deryi. Tymczasem Cihan dokonuje zaskakującego odkrycia, znajdując w rzeczach Hancer pigułki antykoncepcyjne, a Mukadder nie ustaje w próbach zastraszenia synowej.

"Panna młoda" odcinek 82. Streszczenie wydarzeń z wtorku 28 kwietnia

O ciąży Beyzy informuje Cihana Yasemin, co zmusza go do działania. Kiedy mężczyzna próbuje poruszyć ten temat z Nusretem, zostaje przez niego zignorowany. W innej części miasta Derya natrafia na klucze do sklepu i utwierdza się w przekonaniu, że Cemil ma przed nią tajemnice. Cihan wciąż unika rozmowy z Hancer o swojej skomplikowanej relacji z dawną ukochaną.

"Panna młoda" odcinek 83. Śledztwo Hancer w środę 29 kwietnia

Środowy epizod skupia się na ważnej rozmowie Cihana i Beyzy dotyczącej losów ich nienarodzonego jeszcze dziecka. W międzyczasie Melih przekonuje Sinem, aby wreszcie zaczęła samodzielnie odwozić córkę samochodem. Hancer jest coraz bardziej zdezorientowana postawą męża i podejmuje ostateczną decyzję o rozpoczęciu śledzenia jego kroków.

"Panna młoda" odcinek 84. Szokujące odkrycie w czwartek 30 kwietnia

Cihan oferuje Beyzie wsparcie w opiece nad przyszłym potomkiem, jednak kobieta stanowczo odrzuca jego pomoc. To właśnie w tym epizodzie Hancer przypadkiem natrafia na wydruk z badania ultrasonograficznego ukryty w kieszeni męskiej marynarki. Równolegle Derya staje się niemal pewna, że jej ukochany dopuścił się zdrady.

"Panna młoda" odcinek 85. Emocjonujący finał tygodnia w piątek 1 maja

Koniec tygodnia przynosi bezpośrednią konfrontację, podczas której Hancer odwiedza Beyzę i ostatecznie potwierdza doniesienia o jej ciąży. Zrozpaczona Derya zakłada najgorszy scenariusz, spodziewając się rychłego rozstania z Cemilem. Żona Cihana informuje go o spotkaniu z rywalką, a on sam przekazuje radosną nowinę o dziecku swojej matce. Z takiego obrotu spraw Mukadder jest wręcz wniebowzięta.

