Dziedzictwo, odcinek 892: Poyraz uratuje Nanę! Podejmie drastyczne kroki - ZDJĘCIA

Poyraz bohaterem w 892. odcinku "Dziedzictwa". Emisja na antenie TVP1

Telewidzowie mogą spodziewać się ogromnych emocji, ponieważ Poyraz wyrośnie na prawdziwego wybawcę w nadchodzącym epizodzie tureckiej telenoweli. Mężczyzna skutecznie powstrzyma plany Trucizny, który uprowadził jego siostrę Nazli i aktywnie polował na Nanę oraz małego Yusufa. Kobiety znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, przebywając w niewoli u bezwzględnego Szakala, jednak bohaterska interwencja odmieni ich los.

Główny bohater najpierw doprowadzi do aresztowania groźnego Trucizny przez organy ścigania, a dopiero potem ruszy tropem jego niebezpiecznego wspólnika. Kobiety w tym czasie będą przeżywać prawdziwy koszmar, mając świadomość zbliżającego się końca z rąk uzbrojonego bandyty. Maryam podejmie heroiczną decyzję o oddaniu własnego życia w zamian za ocalenie Nazli, zdając sobie sprawę, że to ona stanowiła główny cel przestępców.

Dramatyczne starcie w lesie. Poyraz strzeli do Szakala

W kulminacyjnym momencie opiekunka Yusufa wyda stanowcze polecenie ukrycia się przerażonej siostrze Poyraza, po czym odważnie stanie naprzeciwko uzbrojonego napastnika, będąc w pełni pogodzoną z nadchodzącym losem. Tuż przed spodziewaną egzekucją kobieta wzniesie modlitwę, przygotowując się mentalnie na śmiertelny cios ze strony bezdusznego oprawcy.

- Boże, chroń Yusufa - poprosi Nana.

- To koniec! Tym razem nikt się nie uratuje - zapowie jej Szakal.

Bandyta przeliczy się w swoich kalkulacjach, zupełnie nie przewidując nagłego wtargnięcia zdeterminowanego wybawcy. Odgłos wystrzału wywoła początkowo ogromne przerażenie u Nany i Nazli, które uznają, że kule dosięgły Maryam. Rzeczywistość okaże się jednak łaskawa, ponieważ to brat Nazli pociągnie za spust, celnie trafiając i obezwładniając zaskoczonego Szakala.

- Poyraz? - zdziwi się Nana, po czym od razu zapyta - Co z Trucizną?

- Mamy go. Yusuf jest bezpieczny. To koniec! - zapowie jej Poyraz.

Wzruszające spotkanie rodzeństwa i iskry między głównymi bohaterami

Po zażegnaniu kryzysu opiekunkę Yusufa ogarnie niewyobrażalna ulga i poczucie wielkiego szczęścia. Kobieta poczuje silny impuls, by paść w objęcia swojego wybawcy, jednak w ułamku sekundy powstrzyma emocje, ograniczając się wyłącznie do werbalnego wyrażenia swojej głębokiej wdzięczności za ratunek.

- Yusuf? - ucieszy się Maryam, a po chwili refleksji doda - Dziękuję ci. Bardzo ci dziękuję.... Gdyby nie ty...

- Już dobrze - uspokoi ją Poyraz.

Tę intymną atmosferę błyskawicznie przerwie pojawienie się uratowanej siostry, która bez wahania wybiegnie z zarośli wprost w ramiona ukochanego brata. Dziewczyna równie czule wyściska swoją obrończynię, podczas gdy spojrzenia Maryam i Poyraza zaczną się nieśmiało krzyżować, zdradzając rodzące się między nimi głębsze uczucie.

- Bracie! - krzyknie radośnie Nazli.

- Nazli! Kwiatuszku, nic ci nie jest? - zapyta ją Poyraz.

- Nie - zapewni go siostra.

- Dzięki ci Boże - wetnie im się Nana, do której także zwróci się dziewczyna - Dziękuję, uratowałaś mi życie...