Dziedzictwo, odcinek 892: Poyraz uratuje Nanę! Podejmie drastyczne kroki - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-04-16 15:53

W 892. odcinku serialu "Dziedzictwo" dojdzie do dramatycznych wydarzeń, w których Poyraz odegra kluczową rolę. Mężczyzna zdąży w ostatniej chwili odnaleźć Nanę i swoją siostrę Nazli w lesie, ratując je przed niechybną śmiercią z rąk Szakala. Zdecydowane działanie i celny strzał pozwolą mu zneutralizować zagrożenie oraz ostatecznie rozprawić się z bezwzględnym Trucizną. Sprawdź, jak dokładnie potoczą się losy głównych bohaterów tej popularnej tureckiej produkcji i zobacz ZDJĘCIA!

Kobieta z kręconymi włosami w beżowym topie z widocznymi łzami na policzkach i drobną raną nad prawą brwią, spogląda w prawą stronę na niewyraźną postać mężczyzny. Tło stanowią drzewa w lesie. To kadr z serialu Dziedzictwo, o którym więcej przeczytasz na Super Seriale.
Dziedzictwo, odc. 892. Nana, Poyraz Dziedzictwo, odc. 892. Nana, Poyraz Dziedzictwo, odc. 892. Nana, Poyraz, Nazli Dziedzictwo, odc. 892. Nazli, Poyraz
Poyraz bohaterem w 892. odcinku "Dziedzictwa". Emisja na antenie TVP1

Telewidzowie mogą spodziewać się ogromnych emocji, ponieważ Poyraz wyrośnie na prawdziwego wybawcę w nadchodzącym epizodzie tureckiej telenoweli. Mężczyzna skutecznie powstrzyma plany Trucizny, który uprowadził jego siostrę Nazli i aktywnie polował na Nanę oraz małego Yusufa. Kobiety znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, przebywając w niewoli u bezwzględnego Szakala, jednak bohaterska interwencja odmieni ich los.

Główny bohater najpierw doprowadzi do aresztowania groźnego Trucizny przez organy ścigania, a dopiero potem ruszy tropem jego niebezpiecznego wspólnika. Kobiety w tym czasie będą przeżywać prawdziwy koszmar, mając świadomość zbliżającego się końca z rąk uzbrojonego bandyty. Maryam podejmie heroiczną decyzję o oddaniu własnego życia w zamian za ocalenie Nazli, zdając sobie sprawę, że to ona stanowiła główny cel przestępców.

Dramatyczne starcie w lesie. Poyraz strzeli do Szakala

W kulminacyjnym momencie opiekunka Yusufa wyda stanowcze polecenie ukrycia się przerażonej siostrze Poyraza, po czym odważnie stanie naprzeciwko uzbrojonego napastnika, będąc w pełni pogodzoną z nadchodzącym losem. Tuż przed spodziewaną egzekucją kobieta wzniesie modlitwę, przygotowując się mentalnie na śmiertelny cios ze strony bezdusznego oprawcy.

- Boże, chroń Yusufa - poprosi Nana.

- To koniec! Tym razem nikt się nie uratuje - zapowie jej Szakal.

Bandyta przeliczy się w swoich kalkulacjach, zupełnie nie przewidując nagłego wtargnięcia zdeterminowanego wybawcy. Odgłos wystrzału wywoła początkowo ogromne przerażenie u Nany i Nazli, które uznają, że kule dosięgły Maryam. Rzeczywistość okaże się jednak łaskawa, ponieważ to brat Nazli pociągnie za spust, celnie trafiając i obezwładniając zaskoczonego Szakala.

- Poyraz? - zdziwi się Nana, po czym od razu zapyta - Co z Trucizną?

- Mamy go. Yusuf jest bezpieczny. To koniec! - zapowie jej Poyraz.

Wzruszające spotkanie rodzeństwa i iskry między głównymi bohaterami

Po zażegnaniu kryzysu opiekunkę Yusufa ogarnie niewyobrażalna ulga i poczucie wielkiego szczęścia. Kobieta poczuje silny impuls, by paść w objęcia swojego wybawcy, jednak w ułamku sekundy powstrzyma emocje, ograniczając się wyłącznie do werbalnego wyrażenia swojej głębokiej wdzięczności za ratunek.

- Yusuf? - ucieszy się Maryam, a po chwili refleksji doda - Dziękuję ci. Bardzo ci dziękuję.... Gdyby nie ty...

- Już dobrze - uspokoi ją Poyraz.

Tę intymną atmosferę błyskawicznie przerwie pojawienie się uratowanej siostry, która bez wahania wybiegnie z zarośli wprost w ramiona ukochanego brata. Dziewczyna równie czule wyściska swoją obrończynię, podczas gdy spojrzenia Maryam i Poyraza zaczną się nieśmiało krzyżować, zdradzając rodzące się między nimi głębsze uczucie.

- Bracie! - krzyknie radośnie Nazli.

- Nazli! Kwiatuszku, nic ci nie jest? - zapyta ją Poyraz.

- Nie - zapewni go siostra.

- Dzięki ci Boże - wetnie im się Nana, do której także zwróci się dziewczyna - Dziękuję, uratowałaś mi życie...

