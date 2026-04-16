Dziedzictwo, odcinek 900: Derya doprowadza do tragicznej śmierci swojej siostry i próbuje zdobyć zaufanie Ferita

W 899. epizodzie tureckiej telenoweli Poyraz stanął w obliczu surowego ultimatum ze strony siostry, która kategorycznie zakazała mu spotkań z Naną. Mimo tej trudnej sytuacji, mężczyzna próbował spędzić miłe chwile z Yusufem na wspólnym pikniku, chociaż relacje między dorosłymi uczestnikami wyjazdu były niezwykle oziębłe. W tym samym czasie Ferit przejrzał oszustwa Leyli, co doprowadziło do ogromnego kryzysu zaufania między nimi, zwłaszcza że kobieta nie chciała udzielić wsparcia po dramatycznym napadzie. Z kolei w rezydencji Sinana, jego gwałtowne zachowanie zaczęło mocno niepokoić przebywającą tam Aynur.
Derya zabija siostrę w 900. odcinku serialu "Dziedzictwo". Trucizna popełnia samobójstwo?
Ucieczka Leyli i pościg Deryi: Początek dramatycznych wydarzeń następuje, gdy Derya przez przypadek upuszcza klucz pod drzwiami pokoju, w którym przetrzymywana jest Leyla, a kobieta natychmiast wykorzystuje okazję, wydostaje się na zewnątrz i próbuje uciec z posiadłości, jednak Derya szybko orientuje się w sytuacji i rusza za nią w pościg, doprowadzając do konfrontacji na otwartym terenie pod osłoną nocy.
Narastający konflikt i wyznanie Deryi: Podczas gwałtownej kłótni Derya wykrzykuje siostrze nagromadzoną przez lata frustrację, oskarżając ją o bycie faworyzowaną przez rodzinę i zniszczenie jej poczucia własnej wartości, a w przypływie emocji przyznaje się również do licznych, mrocznych czynów z przeszłości, których dopuszczała się z zazdrości i chęci zemsty.
— Nie rób tego, siostro, nie rób, Derya.
— Jesteś chora, musisz się leczyć. Musisz wrócić do kliniki. To ty jesteś chora.
— Odebrałaś mi życie. Ty byłaś w rodzinie tą dobrą, zdolną córką, a ja stałem się tą niegrzeczną, gorszą, kłamliwą. Jedyną rzeczą, którą pamiętam z dzieciństwa, są słowa: „bądź mądra jak Leyla, bądź grzeczna jak Leyla”. Leyla, Leyla, Leyla! Ten głos odbijał się w mojej głowie, dlatego nie mogłam spać w nocy. Zrujnowałaś mi całe życie, rozumiesz? I właśnie dlatego przez całe życie próbowałam cię zniszczyć. Miałaś pięć lat. To ja wydłubałam oczy twoim lalkom. Żebyś nie została mistrzynią kolarstwa, żebyś upadła i poraniła kolana, zepsułam hamulce twojego roweru. Odbierałam ci twoich chłopaków. Podpaliłam twój dom, gdy byłaś w środku. Bo próbowałam się ciebie pozbyć, rozumiesz? Odebrałaś mi całe życie. Już nie pozwolę ci zabrać mi mojego życia! Nie pozwolę!
Makabryczny plan Deryi: W kulminacyjnym momencie dochodzi do dramatycznej przepychanki, podczas której Leyla błaga siostrę o opamiętanie, lecz Derya nie panuje nad gniewem i doprowadza do tragedii. Zamiast wezwać pomoc, Derya zachowuje zimną krew, ukrywa ciało siostry i wraca do posiadłości z przerażającym planem przejęcia jej tożsamości, co ma umożliwić jej realizację dalszych intryg i zajęcie miejsca Leyli w rodzinie oraz otoczeniu.
Tajemnicza śmierć Trucizny: W tym samym czasie Nana i Yusuf przygotowują się do opuszczenia rezydencji Poyraza, lecz ich plany przerywa wiadomość o rzekomym samobójstwie Trucizny w więzieniu, która wzbudza ogromne wątpliwości zarówno u Poyraza, jak i Nany, ponieważ okoliczności śmierci wydają się podejrzane i mogą skrywać spisek.
Decyzja Nany i reakcja rodziny Poyraza: Mimo narastających wątpliwości Nana nie zmienia decyzji o wyprowadzce, podczas gdy służące Cennet i Cansel otwarcie cieszą się z jej odejścia, okazując brak empatii i świętując pozbycie się niechcianych gości.
Wyznanie Sinana i postawa Aynur: Równolegle Sinan wyznaje Aynur prawdę o swoim pogarszającym się zdrowiu, co budzi w kobiecie silny instynkt opiekuńczy, przez co mimo jego chłodnego i nieprzyjemnego zachowania odmawia odejścia i postanawia się nim zaopiekować.
Odcinek 900 serialu "Dziedzictwo". Data i godzina emisji na antenie TVP1
Popularna produkcja „Dziedzictwo” gości na ekranach telewizorów przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli, niezmiennie o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1. Widzowie będą mogli obejrzeć najnowszy, 900. epizod tego tureckiego hitu w sobotę, 25 kwietnia 2026 roku. Jeśli jednak fani formatu nie będą mieli możliwości zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, nadawca przygotował dla nich wygodną alternatywę. Wszystkie premierowe oraz archiwalne odcinki można legalnie i bez problemu odtworzyć w przestrzeni internetowej za pośrednictwem oficjalnej platformy streamingowej TVP VOD.
O czym opowiada turecka telenowela "Dziedzictwo"? Poznaj obsadę serialu
Głównymi bohaterkami opowieści są Seher oraz Kevser, córki mężczyzny o imieniu Yusuf. Ich rodzina nie należy do zamożnych, ale wszyscy członkowie cieszą się wspólnym szczęściem i miłością. Relacje między siostrami ulegają rozluźnieniu w momencie, gdy Kevser decyduje się na ślub z bogatym reprezentantem wpływowego rodu Kyrymly. Po pewnym czasie na świat przychodzi jej syn, który otrzymuje imię po swoim dziadku. Niestety, niedługo potem kobieta zostaje wdową, a wkrótce zapada na niezwykle poważną chorobę. Tuż przed śmiercią Kevser błaga swoją siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim maluchem. Po zgonie matki, mały Yusuf trafia pod skrzydła bezlitosnego i wyjątkowo surowego Yamana. Od tej dramatycznej chwili zdeterminowana Seher robi wszystko, aby odzyskać ukochanego siostrzeńca.
Na ekranie możemy podziwiać plejadę utalentowanych aktorów, którzy wcielają się w kluczowe postacie serialu. W obsadzie produkcji znaleźli się między innymi:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sıla Türkoğlu (jako Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)
- Gülderen Güler (jako Kiraz)
- Melih Özkaya (jako Ali)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (jako Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)