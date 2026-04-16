Dziedzictwo, odcinek 900: Derya doprowadza do tragicznej śmierci swojej siostry i próbuje zdobyć zaufanie Ferita

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

W 899. epizodzie tureckiej telenoweli Poyraz stanął w obliczu surowego ultimatum ze strony siostry, która kategorycznie zakazała mu spotkań z Naną. Mimo tej trudnej sytuacji, mężczyzna próbował spędzić miłe chwile z Yusufem na wspólnym pikniku, chociaż relacje między dorosłymi uczestnikami wyjazdu były niezwykle oziębłe. W tym samym czasie Ferit przejrzał oszustwa Leyli, co doprowadziło do ogromnego kryzysu zaufania między nimi, zwłaszcza że kobieta nie chciała udzielić wsparcia po dramatycznym napadzie. Z kolei w rezydencji Sinana, jego gwałtowne zachowanie zaczęło mocno niepokoić przebywającą tam Aynur.

Derya zabija siostrę w 900. odcinku serialu "Dziedzictwo". Trucizna popełnia samobójstwo?

Ucieczka Leyli i pościg Deryi: Początek dramatycznych wydarzeń następuje, gdy Derya przez przypadek upuszcza klucz pod drzwiami pokoju, w którym przetrzymywana jest Leyla, a kobieta natychmiast wykorzystuje okazję, wydostaje się na zewnątrz i próbuje uciec z posiadłości, jednak Derya szybko orientuje się w sytuacji i rusza za nią w pościg, doprowadzając do konfrontacji na otwartym terenie pod osłoną nocy.

Narastający konflikt i wyznanie Deryi: Podczas gwałtownej kłótni Derya wykrzykuje siostrze nagromadzoną przez lata frustrację, oskarżając ją o bycie faworyzowaną przez rodzinę i zniszczenie jej poczucia własnej wartości, a w przypływie emocji przyznaje się również do licznych, mrocznych czynów z przeszłości, których dopuszczała się z zazdrości i chęci zemsty.

— Nie rób tego, siostro, nie rób, Derya. — Jesteś chora, musisz się leczyć. Musisz wrócić do kliniki. To ty jesteś chora. — Odebrałaś mi życie. Ty byłaś w rodzinie tą dobrą, zdolną córką, a ja stałem się tą niegrzeczną, gorszą, kłamliwą. Jedyną rzeczą, którą pamiętam z dzieciństwa, są słowa: „bądź mądra jak Leyla, bądź grzeczna jak Leyla”. Leyla, Leyla, Leyla! Ten głos odbijał się w mojej głowie, dlatego nie mogłam spać w nocy. Zrujnowałaś mi całe życie, rozumiesz? I właśnie dlatego przez całe życie próbowałam cię zniszczyć. Miałaś pięć lat. To ja wydłubałam oczy twoim lalkom. Żebyś nie została mistrzynią kolarstwa, żebyś upadła i poraniła kolana, zepsułam hamulce twojego roweru. Odbierałam ci twoich chłopaków. Podpaliłam twój dom, gdy byłaś w środku. Bo próbowałam się ciebie pozbyć, rozumiesz? Odebrałaś mi całe życie. Już nie pozwolę ci zabrać mi mojego życia! Nie pozwolę!

Makabryczny plan Deryi: W kulminacyjnym momencie dochodzi do dramatycznej przepychanki, podczas której Leyla błaga siostrę o opamiętanie, lecz Derya nie panuje nad gniewem i doprowadza do tragedii. Zamiast wezwać pomoc, Derya zachowuje zimną krew, ukrywa ciało siostry i wraca do posiadłości z przerażającym planem przejęcia jej tożsamości, co ma umożliwić jej realizację dalszych intryg i zajęcie miejsca Leyli w rodzinie oraz otoczeniu.

Tajemnicza śmierć Trucizny: W tym samym czasie Nana i Yusuf przygotowują się do opuszczenia rezydencji Poyraza, lecz ich plany przerywa wiadomość o rzekomym samobójstwie Trucizny w więzieniu, która wzbudza ogromne wątpliwości zarówno u Poyraza, jak i Nany, ponieważ okoliczności śmierci wydają się podejrzane i mogą skrywać spisek.

Decyzja Nany i reakcja rodziny Poyraza: Mimo narastających wątpliwości Nana nie zmienia decyzji o wyprowadzce, podczas gdy służące Cennet i Cansel otwarcie cieszą się z jej odejścia, okazując brak empatii i świętując pozbycie się niechcianych gości.

Wyznanie Sinana i postawa Aynur: Równolegle Sinan wyznaje Aynur prawdę o swoim pogarszającym się zdrowiu, co budzi w kobiecie silny instynkt opiekuńczy, przez co mimo jego chłodnego i nieprzyjemnego zachowania odmawia odejścia i postanawia się nim zaopiekować.

17

Odcinek 900 serialu "Dziedzictwo". Data i godzina emisji na antenie TVP1

Popularna produkcja „Dziedzictwo” gości na ekranach telewizorów przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli, niezmiennie o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1. Widzowie będą mogli obejrzeć najnowszy, 900. epizod tego tureckiego hitu w sobotę, 25 kwietnia 2026 roku. Jeśli jednak fani formatu nie będą mieli możliwości zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, nadawca przygotował dla nich wygodną alternatywę. Wszystkie premierowe oraz archiwalne odcinki można legalnie i bez problemu odtworzyć w przestrzeni internetowej za pośrednictwem oficjalnej platformy streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada turecka telenowela "Dziedzictwo"? Poznaj obsadę serialu

Głównymi bohaterkami opowieści są Seher oraz Kevser, córki mężczyzny o imieniu Yusuf. Ich rodzina nie należy do zamożnych, ale wszyscy członkowie cieszą się wspólnym szczęściem i miłością. Relacje między siostrami ulegają rozluźnieniu w momencie, gdy Kevser decyduje się na ślub z bogatym reprezentantem wpływowego rodu Kyrymly. Po pewnym czasie na świat przychodzi jej syn, który otrzymuje imię po swoim dziadku. Niestety, niedługo potem kobieta zostaje wdową, a wkrótce zapada na niezwykle poważną chorobę. Tuż przed śmiercią Kevser błaga swoją siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim maluchem. Po zgonie matki, mały Yusuf trafia pod skrzydła bezlitosnego i wyjątkowo surowego Yamana. Od tej dramatycznej chwili zdeterminowana Seher robi wszystko, aby odzyskać ukochanego siostrzeńca.

Na ekranie możemy podziwiać plejadę utalentowanych aktorów, którzy wcielają się w kluczowe postacie serialu. W obsadzie produkcji znaleźli się między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (jako Ali)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (jako Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)