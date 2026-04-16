Złoty chłopak, odcinek 275. Abidin jest gotów na wszystko, aby się zemścić! Padają groźby wobec Korhanów

Joanna Dembek
2026-04-16 12:15

Sytuacja wokół Ferita staje się coraz bardziej napięta. Diyar nie ma zamiaru dłużej tolerować wahania narzeczonego i stawia mu twarde ultimatum. Tymczasem konflikt o rezydencję przybiera na sile – Abidin jest gotów na wszystko, by złamać opór rodziny. Czy Halis zdoła zapanować nad chaosem w klanie? Sprawdź streszczenie 275. odcinka, który zostanie wyemitowany w czwartek, 23 kwietnia.

Mężczyzna, Abidin, z tureckiego serialu Złoty chłopak, z otwartymi ustami, wyraża silne emocje, prawdopodobnie złość lub zdenerwowanie, w trakcie konfliktu z rodziną Korhanów.
W poprzednim odcinku (274) Seyran znalazła sprytne wyjście z trudnej sytuacji związanej z rezydencją, na którą chrapkę miał Abidin. Jej działania skutecznie pokrzyżowały jego plany. W międzyczasie Ferit został stanowczo ostrzeżony przez dziadka, a Esme podjęła próbę wywiezienia Seyran poza miasto. Napięcie wśród domowników sięgnęło zenitu.

Złoty chłopak, odc. 275. Abidin tyranizuje rodzinę Korhanów

Diyar traci resztki cierpliwości do niezdecydowanego Ferita. Kobieta stawia sprawę na ostrzu noża: żąda od niego pełnego zaangażowania w planowanie ślubu, w przeciwnym razie ich związek definitywnie się zakończy.

Z kolei walka o rodzinną posiadłość przybiera na sile. Wściekły z powodu komplikacji Abidin postanawia całkowicie przejąć kontrolę nad domem. Jego celem jest zmuszenie każdego z członków rodziny Korhan do bardzo bolesnych ustępstw.

Halis Korhan nie zamierza bezczynnie przyglądać się upadkowi swojego rodu. Senior wzywa bliskich na spotkanie i kategorycznie zabrania im podejmowania jakichkolwiek decyzji za jego plecami.

Złoty chłopak. Kiedy oglądać 275. odcinek w TVP1?

Turecki serial „Złoty chłopak” emitowany jest na antenie TVP1 w dni powszednie o godzinie 14:00. Premiera 275. odcinka odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się w nim kolejnej dawki silnych emocji i zaskakujących intryg. Regularna emisja pozwala fanom śledzić na bieżąco burzliwe losy Seyran, Ferita i pozostałych bohaterów.

Złoty chłopak. Pełna obsada tureckiego hitu

W popularnej produkcji występują między innymi:

  • Afra Saraçoğlu w roli Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor wcielający się w Halisa Korhana
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu grająca İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu w roli Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam wcielająca się w Sunę Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler grająca Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay wcielający się w Latifa
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer w roli Yusufa
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya grająca Nükhet
