Panna młoda, odcinki 53-58. Hancer porwana przez Cihana! Ponowne zaręczyny i wizyta na grobie brata. Streszczenia odcinków od 23.03 do 28.03.2026 - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 53 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan przywozi Hancer do domu i próbuje się z nią dogadać. Derya na policji zeznaje w sprawie jubilera. Cemil dowiaduje się od Deryi, jak naprawdę było z Hancer i Cihanem.

"Panna młoda" odcinek 54 - wtorek, 24.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Derya wyznaje Cemilowi prawdę o ślubie Hancer. Hancer już wie, że Deryi zależy tylko na pieniądzach. Hancer nie chce dogadywać się z Cihanem. Za namową Ertugrula Cihan postanawia podjąć próbę udobruchania Hancer.

"Panna młoda" odcinek 55 - środa, 25.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Erugrul prosi Cemila o rękę Hancer dla Cihana. Mukadder powstrzymuje Beyzę przed rozpętaniem piekła. Derya nie pojmuje, dlaczego Hancer nie sprzeciwi się bratu. Upokorzona przez Mukadder Sinem dzwoni do ojca.

"Panna młoda" odcinek 56 - czwartek, 26.03.2026,o godz. 17.20 w TVP2

Yonca flirtuje z Nusretem. Zbolała Sinem ukrywa się w pokoju. Cemil trzyma wartę u drzwi, jednak Cihan porywa Hancer. Wiezie ją do domu na wsi.

"Panna młoda" odcinek 57 - piątek, 27.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Derya nieudolnie kamufluje nieobecność Hancer. Cihan chce, by porwanie wyszło na jaw. Ertugrul organizuje ponowne zaręczyny Cihana i Hancer. Beyza judzi Mukadder przeciwko Hancer.

"Panna młoda" odcinek 58 - sobota, 28.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan jedzie z Hancer na grób brata, Metina. Wracają do domu, Mukadder jest wściekła. Cihan postanawia powiedzieć Hancer, że Beyza była jego żoną. Beyza kopie grób dla Cihana.