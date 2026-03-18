Panna młoda, odcinek 63: Choroba Cemila zbliży Hancer i Cihana. Nie będzie chciał operacji! - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 63 - sobota, 4.04.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer i Cihan w 63 odcinku "Panna młoda" stoczą walkę o życie Cemila, który jest śmiertelnie chory, a jego stan pogorszy się do tego stopnia, że tylko operacja może go uratować przed śmiercią. Po tym jak dzięki Cihanowi chory brat Hancer trafi pod opiekę najlepszego lekarza, bo to właśnie on sprowadzi wynajętym samolotem doktora Ferhata do Stambułu, wszystko będzie w rękach specjalistów.

Nieprzytomny Cemil odzyska świadomość dopiero w szpitalu, gdzie w 63 odcinku telenoweli "Panna młoda" natychmiast zjawią się przy nim Hancer, Cihan, a także żona Derya i syn Emir. Dzięki szwagrowi będzie miał do swojej dyspozycji nie tylko osoby pokój, ale także wybitnego lekarza, który zleci serię badań i postawi diagnozę, że chory Cemil wymaga natychmiastowej operacji.

Niestety strach przed śmiercią sprawi, że w 63 odcinku "Panna młoda" Cemil odmówi poddania się operacji. Będzie się bał, że umrze na stole operacyjnym. Wybierze mniej ryzykowne rozwiązanie - życie ze śmiertelną chorobę i odliczanie dni, kiedy nastąpi koniec. Nawet Hancer nie uda się przekonać Cemila, by zaufał lekarzowi i zgodził się na operację. Rodzeństwo odbędzie poruszająca rozmowę, podczas której Hancer usłyszy od brata jego ostatnią wolę, by po śmierci zajęła się jego rodziną - Deryą i Emirem.

Widząc rozpacz Hancer w 63 odcinku "Panna młoda" Cihan postanowi działać natychmiast i osobiście przekonać Cemil, aby poddał się operacji, bo tylko dzięki niej ma szansę na długie życie nie tylko z ukochaną siostrę, ale także z żoną i synem. Na szczęście mąż Hancer dokona cudu u Cemil zgodzi się na operację!

"Panna młoda" - obsada, kim są bohaterowie tureckiego serialu?

- Hancer (Talya Celebi),

- Cihan (Cenay Turksever),

- Mukadder (Betigul Ceylan),

- Beyza (Cisel Kuskan),

- Cemil (Can Tarakci),

- Sinem (Sidal Damar),

- Derya (Ceren Yuksekkaya),

- Nusret (Ekrem Bozgul)

"Panna młoda" - ile odcinków i sezonów liczy turecki serial?

Telenowela "Panna młoda" zdobyła w Turcji ogromną popularność, że zdecydowano się nakręcić 3 sezony. Dotąd wyemitowano ponad 390 odcinków, ale wciąż powstają kolejne. W Polsce na razie przewidziana jest emisja dwóch sezonów "Panna młoda" liczących 320 odcinków.

18