Złoty chłopak, odcinek 308: Seyran wkracza na drogę przestępstwa. Wyciąga broń i celuje we wroga - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-05 15:48

Seyran nagle znika, a przerażony Ferit dowiaduje się, że jego ukochana razem z Ifakat przygotowała bezwzględny plan zemsty. Kobieta dociera do Wielkiej Pani, mierzy do niej z broni i stawia przed okrutnym wyborem. W końcu pociąga za spust. Gdzie przeniosą się Esme, Kazim i Suna? Emisja emocjonującego epizodu już we wtorek, 9 czerwca.

W poprzednim 307. odcinku serialu Suna odzyskała świadomość w szpitalu po udanej interwencji medyków. Gigantyczny stres sprawił jednak, że Esme poroniła, co wywołało rozpacz wśród najbliższych. Halis starał się ostudzić pragnienie zemsty u Ferita, przypominając mu, że ochrona rodziny musi być priorytetem. W tym czasie Ifakat obmyślała plan odebrania swoich rzeczy z posiadłości, a Abidin kombinował, jak zobaczyć się ze swoją żoną.

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"Złoty chłopak" odc. 308: Esme nie może dojść do siebie po stracie dziecka

Esme, Kazim oraz osłabiona Suna, tuż po wyjściu ze szpitala, decydują się zamieszkać w skromnym lokum Gulgun. Razem z pozostałymi członkami rodziny starają się odnaleźć w trudnej rzeczywistości, naznaczonej ogromnymi stratami w życiu osobistym i finansowym.

Złoty chłopak, odc. 308: Abidin chce odzyskać Sunę

Abidin wprost szaleje z miłości i robi wszystko, by Suna mu wybaczyła. Składa jej poruszającą obietnicę. Deklaruje, że chce z nią wychować ich dziecko z dala od mafijnych konfliktów.

Złoty chłopak, odc. 308: Aysen knuje przeciwko Wielkiej Pani

Przebiegła Aysen staje twarzą w twarz z Wielką Panią. Kobieta prosi o zatrudnienie na stałe i przysięga jej absolutną wierność. W rzeczywistości jednak to tylko element gry, bo jej głównym celem jest przebywanie jak najbliżej Abidina.

Złoty chłopak, odc. 308: Seyran mierzy z broni w rywalkę

Ferit z przerażeniem uświadamia sobie, że Seyran zniknęła z domu. Szybko na jaw wychodzi, że razem z wyrachowaną Ifakat przygotowała ryzykowny plan. Seyran staje z bronią w ręku naprzeciwko Wielkiej Pani, każąc jej wybierać pomiędzy synami, a następnie pociąga za spust i rani mafijną szefową.

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"Złoty chłopak" odc. 308: - Kiedy i gdzie oglądać serial

Turecką produkcję „Złoty chłopak” można śledzić na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o 14:00. Premierowy 308. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca 2026 roku. Regularna emisja pozwala fanom śledzić burzliwe losy ulubionych bohaterów.

"Złoty chłopak" - Obsada tureckiego hitu

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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