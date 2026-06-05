W poprzednim 307. odcinku serialu Suna odzyskała świadomość w szpitalu po udanej interwencji medyków. Gigantyczny stres sprawił jednak, że Esme poroniła, co wywołało rozpacz wśród najbliższych. Halis starał się ostudzić pragnienie zemsty u Ferita, przypominając mu, że ochrona rodziny musi być priorytetem. W tym czasie Ifakat obmyślała plan odebrania swoich rzeczy z posiadłości, a Abidin kombinował, jak zobaczyć się ze swoją żoną.

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"Złoty chłopak" odc. 308: Esme nie może dojść do siebie po stracie dziecka

Esme, Kazim oraz osłabiona Suna, tuż po wyjściu ze szpitala, decydują się zamieszkać w skromnym lokum Gulgun. Razem z pozostałymi członkami rodziny starają się odnaleźć w trudnej rzeczywistości, naznaczonej ogromnymi stratami w życiu osobistym i finansowym.

Złoty chłopak, odc. 308: Abidin chce odzyskać Sunę

Abidin wprost szaleje z miłości i robi wszystko, by Suna mu wybaczyła. Składa jej poruszającą obietnicę. Deklaruje, że chce z nią wychować ich dziecko z dala od mafijnych konfliktów.

Złoty chłopak, odc. 308: Aysen knuje przeciwko Wielkiej Pani

Przebiegła Aysen staje twarzą w twarz z Wielką Panią. Kobieta prosi o zatrudnienie na stałe i przysięga jej absolutną wierność. W rzeczywistości jednak to tylko element gry, bo jej głównym celem jest przebywanie jak najbliżej Abidina.

Złoty chłopak, odc. 308: Seyran mierzy z broni w rywalkę

Ferit z przerażeniem uświadamia sobie, że Seyran zniknęła z domu. Szybko na jaw wychodzi, że razem z wyrachowaną Ifakat przygotowała ryzykowny plan. Seyran staje z bronią w ręku naprzeciwko Wielkiej Pani, każąc jej wybierać pomiędzy synami, a następnie pociąga za spust i rani mafijną szefową.

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"Złoty chłopak" odc. 308: - Kiedy i gdzie oglądać serial

Turecką produkcję „Złoty chłopak” można śledzić na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o 14:00. Premierowy 308. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca 2026 roku. Regularna emisja pozwala fanom śledzić burzliwe losy ulubionych bohaterów.

"Złoty chłopak" - Obsada tureckiego hitu

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet