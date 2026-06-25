Panna młoda, odcinki 133-137: Tak Mukadder odkryje, że Beyza nie jest w ciąży. Hancer zostawi Cihana. Oto finał tej historii w czerwcu - ZDJĘCIA

"Panna młoda", odcinek 133. Intryga Beyzy prowadzi do tragedii na drodze

Beyza, owładnięta żądzą zemsty na rywalce, celowo doprowadza do groźnego wypadku z udziałem Hancer. Tymczasem Nusret zdobywa się na szczerość przed Cihanem, wyznając, że wspólnie z Beyzą uknuł spisek wymierzony przeciwko niemu. Wątek romantyczny rozwija się u Sinem, która z radością przyjmuje oświadczyny Meliha.

Emisja 133 odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" w poniedziałek, 29.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2.

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Panna młoda, odcinek 134. Szokujące odkrycie Mukadder w szpitalu

Derya i Cemil decydują się wyciągnąć pomocną dłoń do spodziewającej się dziecka Yoncy. Akcja przenosi się do szpitala, gdzie na jaw wychodzi potężne kłamstwo. Mukadder zyskuje pewność, że Beyza tak naprawdę nigdy nie była w ciąży. Nusret nie daje za wygraną i stawia Mukadder twarde ultimatum. Hancer próbuje przekonać Cihana, że wypadek był celowym działaniem Beyzy, jednak mężczyzna odmawia wiary w tę wersję wydarzeń.

Emisja 134 odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" we wtorek, 30.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2.

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Panna młoda, odcinek 135. Decyzja Hancer o odejściu od Cihana

Pod naciskiem bezwzględnego Nusreta i Beyzy, zaszantażowana Mukadder ulega ich żądaniom. W innej części rezydencji Ertugrul stara się uzmysłowić Cihanowi, że to właśnie potomek powinien być dla niego absolutnym priorytetem. Melih oficjalnie informuje Mahmuta o swoich planach matrymonialnych względem Sinem. Hancer, zmęczona całą sytuacją, podejmuje ostateczną decyzję i postanawia wyprowadzić się z posiadłości.

Emisja 135 odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" w czwartek, 2.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2.

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Panna młoda, odcinek 136. Mukadder pod presją bezwzględnego szantażu

Mukadder ugina się pod ciężarem szantażu ze strony Nusreta i Beyzy. Ertugrul w dalszym ciągu tłumaczy Cihanowi, że jego głównym życiowym celem powinno być teraz dziecko. Z kolei Melih powiadamia Mahmuta, że zamierza stanąć na ślubnym kobiercu z Sinem. Sytuacja Hancer staje się coraz bardziej napięta, co ostatecznie skłania ją do podjęcia decyzji o opuszczeniu rezydencji.

Emisja 136 odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" w piątek, 3.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2.

Panna młoda, odcinek 137. Ostra kłótnia Cihana i zdeterminowana Hancer

Beyza z pełnym cynizmem kontynuuje szantażowanie Mukadder. Dochodzi do ostrego starcia – Cemil wszczyna głośną awanturę z Cihanem. Hancer pokazuje charakter i odmawia złożenia podpisu na pozwie, który gwarantowałby jej korzyści majątkowe. Próby porozmawiania Meliha z Cihanem kończą się fiaskiem. W tle tych wydarzeń Fadime usilnie próbuje zaaranżować spotkanie Meliha ze swoją znajomą, Gulsum.

Emiska 137 odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" w sobotę, 4.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2.

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