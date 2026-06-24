Panna młoda, odcinek 133: Koszmarny wypadek Beyzy i Hancer. Zacznie ją dusić we wraku auta - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 133 - poniedziałek, 29.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 133 odcinku serialu "Panna młoda" dostarczy widzom ogromnych emocji. Oszalała z nienawiści Beyza celowo spowoduje kraksę, kompletnie ignorując prośby przerażonej Hancer. W wyniku tego zdarzenia obie kobiety doznają poważnych obrażeń. Zdesperowana intrygantka będzie w stanie zaryzykować nawet własne życie, byle tylko zniszczyć aktualną partnerkę Cihana.

- Myśleliście, że możecie wszystko zostawić za sobą i po prostu zniknąć. Zacząć nowe życie. Tylko wy dwoje. Jakby reszta świata przestała istnieć. Dla Cihana już nikt nie jest ważny. Ani ja… ani jego matka… nawet jego własny syn! Pokażę tobie i jemu, czym jest prawdziwy ból. Dopiero kiedy cię straci, zrozumie, kto naprawdę był przy nim przez cały czas! - wykrzyczy Beyza tuż przed tragicznym momentem.

- Opamiętaj się! Nie myślisz racjonalnie! - odpowie zrozpaczona Hancer, jednak jej słowa nie przyniosą żadnego efektu.

Ranna Hancer nie wydostanie się z auta w 133 odcinku "Panna młoda", a Beyza zacznie jej grozić

Kiedy rozpędzony pojazd w 133 odcinku serialu "Panna młoda" wypadnie z trasy i zatrzyma się u podnóża góry, spod zniszczonej maski zacznie wydobywać się gęsty dym. Hancer odzyska świadomość jako pierwsza i dostrzeże, że jej przeciwniczka zemdlała. Kobieta natychmiast spróbuje opuścić wrak, ale szybko zorientuje się, że drzwi po jej stronie uległy zakleszczeniu.

Gdy po chwili Beyza również się ocknie, zacznie jęczeć z powodu urazu nóg, z którymi straci czucie. Mimo dotkliwego bólu, nie przestanie atakować słownie swojej rywalki, wyrzucając z siebie kolejne złośliwości.

- Cihan w ogóle się nie przejmował. Ani mną, ani naszym synem. Zniszczył mój dom tylko dlatego, że zapragnął zbudować nowy z tobą. Tak bardzo spodobało mu się ojcostwo, że teraz chce mieć jeszcze córkę. Z tobą! - wyzna mściwie ranna kobieta.

Życie Hancer w rękach Beyzy w 133 odcinku "Panna młoda". Spróbuje ją udusić!

Sytuacja we wraku stanie się jeszcze bardziej dramatyczna. W 133 odcinku serialu "Panna młoda" Beyza, uśmiechając się cynicznie, chwyci Hancer za gardło. Jej uścisk będzie na tyle mocny, że zaskoczona ofiara z trudem spróbuje się bronić. Nienawiść doda Beyzie sił, sprawiając, że bez problemu opanuje opór rywalki.

- Mogłabym cię teraz udusić! Uznaliby, że zginęłaś w wypadku... Ale nie... Nie zrobię tego. Musisz żyć. Musisz patrzeć, jak Cihan w końcu z ciebie rezygnuje. Jak wraca do mnie. To będzie dla ciebie gorsze niż śmierć... - zapowie bezlitośnie opętana żądzą zemsty Beyza.

Do końca odcinka Cihan nie dotrze na miejsce wypadku, pozostawiając obie kobiety samym sobie w zniszczonym i dymiącym samochodzie, pośrodku kompletnego pustkowia.