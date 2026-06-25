Panna młoda, odcinek 134: Dramatyczny wybór Cihana. Nie uratuje Hancer z płonącego auta - ZDJECIA

Dramat Cihana w 134. odcinku "Panna młoda". Wybierze byłą żonę zamiast Hancer

Cihan w 134. odcinku tureckiego serialu "Panna młoda" podejmie decyzję, która zaważy na jego relacji z Hancer. Mężczyzna rzuci się na ratunek ciężarnej Beyzie, udowadniając tym samym, że życie jego nienarodzonego syna oraz byłej żony znaczy dla niego więcej niż ukochana. Biznesmen z pewnością nie przewidzi tragicznych konsekwencji tego wypadku. Widok obu nieprzytomnych kobiet we wraku płonącego auta zmusi go jednak do podjęcia błyskawicznej, choć niezwykle bolesnej decyzji o tym, kogo uratować w pierwszej kolejności.

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Cihan najpierw uratuje ciężarną Beyzę w 134. odcinku "Panna młoda"

Cihan od razu podbiegnie do drzwi kierowcy w 134. odcinku "Panna młoda". Ujrzawszy zalaną krwią Beyzę, pociągnie za klamkę z całej siły, co na szczęście pozwoli mu otworzyć pojazd. Delikatnie wydobędzie ciężarną kobietę, która bezwładnie opadnie w jego ramiona. Następnie odciągnie ją nieco dalej na suchą trawę. Po ułożeniu jej bezpiecznie na ziemi, Beyza odzyska przytomność i cicho wypowie jego imię.

Jednakże w 134. odcinku "Panna młoda" Cihan nie będzie skupiał się na słowach Beyzy. Szybko odwróci się w kierunku palącego się pojazdu, by pospieszyć z pomocą Hancer. Niespodziewanie usłyszy głośną eksplozję. Mężczyzna spróbuje otworzyć drzwi od strony pasażera, ale te okażą się całkowicie zablokowane.

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- Otwórzcie się!

Zrozpaczony Cihan wykrzyczy te słowa, nie mogąc nawet rozbić szyby z powodu buchającego gorąca.

Interwencja policji w 134. odcinku "Panna młoda". Hancer wyciągnięta z wraku

W 134. odcinku "Panna młoda" na miejscu zdarzenia zjawi się policyjny patrol. Funkcjonariusze z gaśnicami błyskawicznie ruszą w stronę płonącego samochodu, wybiją szybę i wyciągną z niego nieprzytomną Hancer. Cihan natychmiast znajdzie się obok niej.

- Hancer, słyszysz mnie?!

Padnie na kolana i delikatnie oprze głowę żony na swoich udach. Niestety, kobieta nie będzie dawała znaków życia.

- Proszę… Proszę cię, otwórz oczy… Hancer, nie zostawiaj mnie… błagam…

Przerażony perspektywą straty ukochanej, Cihan obejmie ją z całych sił. Tymczasem Beyza z bólem i zazdrością w oczach będzie obserwowała całą tę scenę. Świadomość, że choć uratował ją pierwszą, ostatecznie porzucił dla Hancer, będzie dla niej nie do zniesienia.

Hancer oskarży Beyzę w 134. odcinku "Panna młoda". Cihan jej nie uwierzy

Kiedy ranna Hancer znajdzie się w szpitalu w 134. odcinku serialu "Panna młoda", postanowi opowiedzieć mężowi swoją wersję wydarzeń. Będzie próbowała mu uświadomić, że Beyza doprowadziła do wypadku celowo. Niestety, Cihan nie da wiary jej słowom.

- To nie był żaden wypadek, Cihanie. Beyza zrobiła to celowo. Specjalnie zjechała z drogi...

- Hancer, ten wypadek bardzo tobą wstrząsnął. Porozmawiamy później, kiedy dojdziesz do siebie

Złożywszy taką obietnicę, opuści salę szpitalną. Będzie go dręczyło poczucie winy z powodu błędnego wyboru podczas akcji ratunkowej, bo po raz kolejny to Beyza i ich wspólne dziecko okazali się dla niego ważniejsi.