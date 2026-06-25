Panna młoda, odcinek 134: Dramatyczny wybór Cihana. Nie uratuje Hancer z płonącego auta - ZDJECIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-25 16:14

W 134. odcinku serialu "Panna młoda" przed Cihanem stanie najtrudniejsza decyzja w życiu. Widząc uwięzione w płonącym aucie byłą i obecną żonę, mężczyzna zamrze, nie wiedząc, której pomóc jako pierwszej. Ostatecznie wybierze ciężarną Beyzę. Gdy wyciągnie ją z wraku, nastąpi nagły wybuch. Hancer przeżyje w 134 odcinku telenoweli "Panna młoda", ale nie dzięki niemu. Zobacz ZDJĘCIA.

Dramat Cihana w 134. odcinku "Panna młoda". Wybierze byłą żonę zamiast Hancer

Cihan w 134. odcinku tureckiego serialu "Panna młoda" podejmie decyzję, która zaważy na jego relacji z Hancer. Mężczyzna rzuci się na ratunek ciężarnej Beyzie, udowadniając tym samym, że życie jego nienarodzonego syna oraz byłej żony znaczy dla niego więcej niż ukochana. Biznesmen z pewnością nie przewidzi tragicznych konsekwencji tego wypadku. Widok obu nieprzytomnych kobiet we wraku płonącego auta zmusi go jednak do podjęcia błyskawicznej, choć niezwykle bolesnej decyzji o tym, kogo uratować w pierwszej kolejności.

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Cihan najpierw uratuje ciężarną Beyzę w 134. odcinku "Panna młoda"

Cihan od razu podbiegnie do drzwi kierowcy w 134. odcinku "Panna młoda". Ujrzawszy zalaną krwią Beyzę, pociągnie za klamkę z całej siły, co na szczęście pozwoli mu otworzyć pojazd. Delikatnie wydobędzie ciężarną kobietę, która bezwładnie opadnie w jego ramiona. Następnie odciągnie ją nieco dalej na suchą trawę. Po ułożeniu jej bezpiecznie na ziemi, Beyza odzyska przytomność i cicho wypowie jego imię.

Jednakże w 134. odcinku "Panna młoda" Cihan nie będzie skupiał się na słowach Beyzy. Szybko odwróci się w kierunku palącego się pojazdu, by pospieszyć z pomocą Hancer. Niespodziewanie usłyszy głośną eksplozję. Mężczyzna spróbuje otworzyć drzwi od strony pasażera, ale te okażą się całkowicie zablokowane.

Cihan obejmuje nieprzytomną Hancer, opierając jej głowę na swoich udach po tym, jak została wyciągnięta z płonącego auta. Mężczyzna wyraża rozpacz, kobieta ma zamknięte oczy i brak oznak życia. Dramatyczny moment z serialu Panna młoda dostępnego na Super Seriale.
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- Otwórzcie się!

Zrozpaczony Cihan wykrzyczy te słowa, nie mogąc nawet rozbić szyby z powodu buchającego gorąca.

Interwencja policji w 134. odcinku "Panna młoda". Hancer wyciągnięta z wraku

W 134. odcinku "Panna młoda" na miejscu zdarzenia zjawi się policyjny patrol. Funkcjonariusze z gaśnicami błyskawicznie ruszą w stronę płonącego samochodu, wybiją szybę i wyciągną z niego nieprzytomną Hancer. Cihan natychmiast znajdzie się obok niej.

- Hancer, słyszysz mnie?!

Padnie na kolana i delikatnie oprze głowę żony na swoich udach. Niestety, kobieta nie będzie dawała znaków życia.

- Proszę… Proszę cię, otwórz oczy… Hancer, nie zostawiaj mnie… błagam…

Przerażony perspektywą straty ukochanej, Cihan obejmie ją z całych sił. Tymczasem Beyza z bólem i zazdrością w oczach będzie obserwowała całą tę scenę. Świadomość, że choć uratował ją pierwszą, ostatecznie porzucił dla Hancer, będzie dla niej nie do zniesienia.

Hancer oskarży Beyzę w 134. odcinku "Panna młoda". Cihan jej nie uwierzy

Kiedy ranna Hancer znajdzie się w szpitalu w 134. odcinku serialu "Panna młoda", postanowi opowiedzieć mężowi swoją wersję wydarzeń. Będzie próbowała mu uświadomić, że Beyza doprowadziła do wypadku celowo. Niestety, Cihan nie da wiary jej słowom.

- To nie był żaden wypadek, Cihanie. Beyza zrobiła to celowo. Specjalnie zjechała z drogi...

- Hancer, ten wypadek bardzo tobą wstrząsnął. Porozmawiamy później, kiedy dojdziesz do siebie

Złożywszy taką obietnicę, opuści salę szpitalną. Będzie go dręczyło poczucie winy z powodu błędnego wyboru podczas akcji ratunkowej, bo po raz kolejny to Beyza i ich wspólne dziecko okazali się dla niego ważniejsi.

Cihan obejmuje nieprzytomną Hancer, opierając jej głowę na swoich udach po tym, jak została wyciągnięta z płonącego auta. Mężczyzna wyraża rozpacz, kobieta ma zamknięte oczy i brak oznak życia. Dramatyczny moment z serialu Panna młoda dostępnego na Super Seriale.
Galeria zdjęć 23

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