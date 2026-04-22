Panna młoda, odcinek 88. Sekret Cemila ujawniony. Hancer podejmuje zaskakującą decyzję

"Panna młoda" zadebiutowała niedawno na antenie TVP2. Ten turecki hit miał swoją premierę nad Bosforem w 2024 roku, a do polskich widzów trafił 20 stycznia 2026 roku, wchodząc w miejsce popularnej telenoweli "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, jakie perypetie czekają głównych bohaterów? W naszym streszczeniu ujawniamy kluczowe momenty 88. odcinka produkcji.

"Panna młoda" odcinek 88: streszczenie. Derya kontra Beyza i decyzja Hancer

Jak potoczą się losy bohaterów w 88. odsłonie serialu "Panna młoda"? Beyza wciąż przebywa pod dachem Cemila, co doprowadza do ostrych spięć z Deryą. W międzyczasie Hancer i Cihan dyskutują o sytuacji Beyzy, posługując się wymownymi aluzjami. Derya dociera do ukrywanej tajemnicy Cemila. Na finał odcinka, Hancer decyduje się sprowadzić Beyzę prosto do rezydencji.

Ile odcinków ma serial "Panna młoda"? Kiedy finał w polskiej telewizji?

"Panna młoda" zalicza się do grona bardzo rozbudowanych tureckich telenowel. Obecnie produkcja składa się z trzech sezonów, w których mieści się aż 325 epizodów. Ze względu na dwugodzinny format każdego z nich, na polskim rynku są one dzielone, co oznacza, że całkowita liczba odcinków wzrośnie niemal podwójnie. Warto zauważyć, że w Turcji wciąż powstają nowe odcinki, zatem ostateczna długość historii pozostaje niewiadomą. Polscy fani Hançer i Cihana mogą być pewni, że przed nimi jeszcze wiele lat śledzenia ich losów przed ekranami telewizorów.

"Panna młoda": obsada. Kto gra w tureckiej telenoweli?

W głównych rolach w tureckim serialu "Panna młoda" pojawiają się Talya Çelebi, wcielająca się w postać Hançer, oraz Türkseve, grający Cihana. Kogo jeszcze można zobaczyć na ekranie? Oto pozostała część obsady:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.