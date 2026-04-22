Złoty chłopak, odcinek 278: Diyar w ciężkim stanie trafia do szpitala. Ktoś próbował odebrać jej życie

Joanna Dembek
2026-04-22 8:23

Orhan dzieli się z bliskimi nowiną, która u Ferita wywołuje prawdziwą wściekłość. Betul tymczasem realizuje swój mroczny plan, by zataić przed mężem prawdziwe ojcostwo swojego nienarodzonego dziecka. Sytuację pogarsza dramatyczny atak na Diyar. Postrzelona kobieta wskazuje winowajcę, lecz czy mówi prawdę? Sprawdź streszczenie 278. odcinka.

Diyar ze serialu Złoty chłopak
Co działo się w 277. odcinku serialu „Złoty chłopak”?

Przypomnijmy, że w poprzednim epizodzie Betul usłyszała od lekarza, że urodzi chłopca. Z kolei Suna i Abidin w końcu doszli do porozumienia. Gulgun natomiast starała się uświadomić Feritowi, że musi w końcu podjąć decyzję w sprawie swoich uczuć do Seyran i Diyar, ponieważ jego wahanie rani wszystkich zainteresowanych.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Streszczenie 278. odcinka „Złotego chłopaka”. Spisek Betul i atak na Diyar

Orhan z Betul przekazują rodzinie informację o spodziewanym synu. Chcą dać mu na imię Fuat, ku pamięci zmarłego. To doprowadza Ferita do szału, ponieważ uważa to za obrazę dla zmarłego brata. W tym samym czasie konflikt na linii Ferit – Seyran narasta. Dziewczyna jest zmęczona jego niezdecydowaniem i wprost oskarża go o brak woli do ostatecznego zakończenia relacji z Diyar.

Tymczasem Betul ukradkiem widzi się z Tayfunem, wyznając mu, że to on jest ojcem dziecka. Oboje obmyślają plan zamiany próbek krwi, aby zafałszować wyniki zbliżających się testów DNA, których zażądał Orhan. Napiętą sytuację w rodzinie przerywa jednak tragiczne zdarzenie – Diyar zostaje ranna w wyniku postrzału. Kobieta w ciężkim stanie twierdzi, że za atakiem stoi żądny zemsty Sinan.

Gdzie i kiedy oglądać 278. odcinek serialu „Złoty chłopak”?

Turecką telenowelę można śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Emisja 278. odcinka zaplanowana jest na wtorek, 28 kwietnia 2026 roku. Będzie to epizod obfitujący w zaskakujące wydarzenia i rodzinne spiski. Regularna emisja pozwala fanom śledzić losy głównych bohaterów z zapartym tchem.

Obsada serialu „Złoty chłopak”

W popularnej tureckiej produkcji grają tacy aktorzy jak:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
