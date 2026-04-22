Złoty chłopak, odcinek 278: Diyar w ciężkim stanie trafia do szpitala. Ktoś próbował odebrać jej życie

Co działo się w 277. odcinku serialu „Złoty chłopak”?

Przypomnijmy, że w poprzednim epizodzie Betul usłyszała od lekarza, że urodzi chłopca. Z kolei Suna i Abidin w końcu doszli do porozumienia. Gulgun natomiast starała się uświadomić Feritowi, że musi w końcu podjąć decyzję w sprawie swoich uczuć do Seyran i Diyar, ponieważ jego wahanie rani wszystkich zainteresowanych.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Streszczenie 278. odcinka „Złotego chłopaka”. Spisek Betul i atak na Diyar

Orhan z Betul przekazują rodzinie informację o spodziewanym synu. Chcą dać mu na imię Fuat, ku pamięci zmarłego. To doprowadza Ferita do szału, ponieważ uważa to za obrazę dla zmarłego brata. W tym samym czasie konflikt na linii Ferit – Seyran narasta. Dziewczyna jest zmęczona jego niezdecydowaniem i wprost oskarża go o brak woli do ostatecznego zakończenia relacji z Diyar.

Tymczasem Betul ukradkiem widzi się z Tayfunem, wyznając mu, że to on jest ojcem dziecka. Oboje obmyślają plan zamiany próbek krwi, aby zafałszować wyniki zbliżających się testów DNA, których zażądał Orhan. Napiętą sytuację w rodzinie przerywa jednak tragiczne zdarzenie – Diyar zostaje ranna w wyniku postrzału. Kobieta w ciężkim stanie twierdzi, że za atakiem stoi żądny zemsty Sinan.

Gdzie i kiedy oglądać 278. odcinek serialu „Złoty chłopak”?

Turecką telenowelę można śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Emisja 278. odcinka zaplanowana jest na wtorek, 28 kwietnia 2026 roku. Będzie to epizod obfitujący w zaskakujące wydarzenia i rodzinne spiski. Regularna emisja pozwala fanom śledzić losy głównych bohaterów z zapartym tchem.

Obsada serialu „Złoty chłopak”

W popularnej tureckiej produkcji grają tacy aktorzy jak:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet