Złoty chłopak, odcinek 278: Diyar w ciężkim stanie trafia do szpitala. Ktoś próbował odebrać jej życie

Spis treści
Co działo się w 277. odcinku serialu „Złoty chłopak”?
Przypomnijmy, że w poprzednim epizodzie Betul usłyszała od lekarza, że urodzi chłopca. Z kolei Suna i Abidin w końcu doszli do porozumienia. Gulgun natomiast starała się uświadomić Feritowi, że musi w końcu podjąć decyzję w sprawie swoich uczuć do Seyran i Diyar, ponieważ jego wahanie rani wszystkich zainteresowanych.
Streszczenie 278. odcinka „Złotego chłopaka”. Spisek Betul i atak na Diyar
Orhan z Betul przekazują rodzinie informację o spodziewanym synu. Chcą dać mu na imię Fuat, ku pamięci zmarłego. To doprowadza Ferita do szału, ponieważ uważa to za obrazę dla zmarłego brata. W tym samym czasie konflikt na linii Ferit – Seyran narasta. Dziewczyna jest zmęczona jego niezdecydowaniem i wprost oskarża go o brak woli do ostatecznego zakończenia relacji z Diyar.
Tymczasem Betul ukradkiem widzi się z Tayfunem, wyznając mu, że to on jest ojcem dziecka. Oboje obmyślają plan zamiany próbek krwi, aby zafałszować wyniki zbliżających się testów DNA, których zażądał Orhan. Napiętą sytuację w rodzinie przerywa jednak tragiczne zdarzenie – Diyar zostaje ranna w wyniku postrzału. Kobieta w ciężkim stanie twierdzi, że za atakiem stoi żądny zemsty Sinan.
Gdzie i kiedy oglądać 278. odcinek serialu „Złoty chłopak”?
Turecką telenowelę można śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Emisja 278. odcinka zaplanowana jest na wtorek, 28 kwietnia 2026 roku. Będzie to epizod obfitujący w zaskakujące wydarzenia i rodzinne spiski. Regularna emisja pozwala fanom śledzić losy głównych bohaterów z zapartym tchem.
Obsada serialu „Złoty chłopak”
W popularnej tureckiej produkcji grają tacy aktorzy jak:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet