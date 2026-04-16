Panna młoda, odcinek 84. Hancer dokonuje wstrząsającego odkrycia. Jak zareaguje Cihan?

Kasia Kowalska
2026-04-16 11:10

"Panna młoda" (tur. "Gelin") to porywająca historia Hancer, która wcześnie straciła rodziców i musiała szybko dorosnąć. Aby ratować zdrowie brata, przyjmuje ofertę zamożnego rodu – wychodzi za mąż za Cihana w ramach układu. Transakcja nieoczekiwanie przeradza się w głębokie uczucie. Najnowszy, 84. epizod telenoweli zostanie wyemitowany w TVP2 w czwartek, 30 kwietnia. Poznajcie szczegółowe streszczenie nadchodzących wydarzeń.

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Zbliżenie na twarz Cihana z serialu "Panna Młoda", który patrzy z zamyśleniem, brwi ma zmarszczone, a jego usta są lekko zaciśnięte.

"Panna młoda" zadebiutowała niedawno na antenie telewizyjnej Dwójki. Ta turecka produkcja, która miała swoją premierę nad Bosforem w 2024 roku, trafiła do polskich widzów 20 stycznia 2026 roku. Serial zajął miejsce popularnej telenoweli "Miłość i nadzieja". Co nowego przyniesie fabuła? Przedstawiamy szczegółowe streszczenie 84. odcinka.

Co wydarzy się w 84. odcinku "Panny młodej"? Hancer znajduje zdjęcie USG

Oto dokładny opis wydarzeń, które rozegrają się w 84. odsłonie tureckiej telenoweli "Panna młoda": Beyza kategorycznie odmawia wsparcia, które Cihan oferuje jej w kwestii dziecka. Tymczasem Hancer dokonuje zaskakującego znaleziska – w marynarce należącej do Cihana natrafia na wydruk badania USG płodu. Z kolei Derya nabiera coraz większych podejrzeń, że Cemil nie jest jej wierny.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Widzów czeka długa emisja

"Panna młoda" należy do grona niezwykle rozbudowanych tureckich produkcji. Obecnie serial składa się z trzech sezonów, co daje łącznie aż 325 oryginalnych odcinków. Ponieważ w Turcji każdy z nich trwa około dwóch godzin, na polskim rynku zostaną one odpowiednio zmontowane, co sprawi, że ich ostateczna liczba wzrośnie mniej więcej dwukrotnie. Warto również dodać, że serial wciąż powstaje, więc ostateczna liczba epizodów pozostaje nieznana. Z pewnością jednak polscy fani będą śledzić losy Hançer i Cihana przez najbliższe kilka lat.

Obsada "Panny młodej". Poznaj aktorów tureckiego hitu

W głównych bohaterów wcielają się Talya Çelebi, która gra Hançer, oraz Türkseve w roli Cihana. Oprócz nich na ekranie zobaczymy szeroką plejadę tureckich aktorów:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
