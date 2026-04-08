Panna młoda, odcinek 78. Cemil coś ukrywa, a Cihan chce zrealizować plan przeciwko Nusretowi

Kasia Kowalska
2026-04-08 10:23

Turecki serial "Panna młoda" (org. "Gelin") opowiada o Hancer – młodej kobiecie, która szybko straciła rodziców i musiała sama dawać sobie radę. Zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, aby zdobyć pieniądze na leczenie brata. Biznesowy układ wkrótce zamienia się w prawdziwe uczucie. W czwartek, 23 kwietnia, stacja TVP2 wyemituje 78. odcinek telenoweli "Panna młoda", co dokładnie czeka bohaterów? Przedstawiamy szczegóły streszczenia!

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Mężczyzna o ciemnych włosach i z zarostem, w bordowej bluzce z granatowym kołnierzykiem, patrzy w prawo z zaskoczoną miną i otwartymi ustami, wyrażając emocje z serialu "Panna młoda".

Serial "Panna młoda" zadebiutował na antenie telewizyjnej Dwójki jako nowość. W Turcji emisja produkcji rozpoczęła się w 2024 roku, natomiast na polskie ekrany trafiła ona 20 stycznia 2026 roku, zajmując pasmo po zakończonej "Miłości i nadziei". Jakie losy czekają główne postacie tym razem? Poniżej zamieszczamy streszczenie wydarzeń z 78. odcinka.

"Panna młoda" odcinek 78. Co się wydarzy 23 kwietnia 2026?

Szczegółowe streszczenie 78. epizodu "Panny młodej" zapowiada się następująco: Nusret ignoruje zarzuty, które kieruje w jego stronę Dżihan. Z kolei Mukadder nie pozwala Mine na wyjazd na biwak. Cemil wyraźnie coś ukrywa. Cihan natomiast planuje odsunąć Nusreta od spraw związanych z firmą.

Ile odcinków ma serial "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" należy do bardzo długich tureckich telenowel. Do tej pory zrealizowano trzy sezony, które łącznie składają się z 325 oryginalnych odcinków. Z uwagi na fakt, że tureckie epizody trwają około dwóch godzin, polska stacja podzieli je, co sprawi, że liczba odcinków wzrośnie niemal podwójnie. Warto również zaznaczyć, że w Turcji serial nadal jest emitowany, więc ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Z pewnością polscy widzowie będą musieli poczekać na finał historii Hançer i Cihana jeszcze przez kilka lat.

Obsada "Panny młodej". Kogo zobaczymy w tureckim hicie?

Główne role w serialu odgrywają Talya Çelebi, która wciela się w Hançer, oraz Türkseve, grający Cihana. Oprócz nich na ekranie można zobaczyć także inne gwiazdy tureckiej telewizji. Wśród nich są:

  • Can Tarakçı w roli Cemila,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel grająca Gülsüm,
  • Elif Çapkin w roli Yoncy,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar wcielająca się w Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar w roli Emira,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci grająca Yasemin.
