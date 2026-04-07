Złoty chłopak, odcinek 263. Abidin zszokowany swoim pochodzeniem! Dlaczego rodzinba milczała na ten temat?

Złoty chłopak: co wydarzyło się w odcinku 262?

W poprzednim odcinku „Złotego chłopaka” (262) doszło do spotkania Seyran i Ferita. Kobieta chciała przekazać mu informacje o Abidinie, jednak dowiedziała się, że z powodu prośby Diyar, mężczyzna musi uciąć z nią wszelkie kontakty. O ich schadzce dowiedział się Sinan, który rzucił w stronę Seyran oskarżenia o oszustwa i to, że w głębi duszy nadal darzy uczuciem swojego byłego męża. W tym samym czasie bliscy Diyar dali zielone światło na ślub, a Ferit zadeklarował, że ceremonia odbędzie się w najbliższym możliwym terminie. Do posiadłości Korhanów wtargnął Abidin, wykrzykując przy wszystkich, że jest częścią tej rodziny i zarzucając Halisowi, że to on odpowiada za śmierć jego rodziców. Ostatecznie Sinan i Seyran wyprowadzili Abidina z rezydencji. Esme z kolei poprosiła Gulgun, by ta pomogła jej w zorganizowaniu wizyty u lekarza ginekologa.

Złoty chłopak odcinek 263 - streszczenie. Prawda o Abidinie i szok Esme

Prawda wychodzi na jaw: okazuje się, że Abidin to nieślubny potomek rodziny Korhanów. Mężczyzna, mierząc się z mrocznymi tajemnicami sprzed lat, jest zdeterminowany i pragnie zemsty. Rodzinę Korhan czeka teraz bezwzględna wojna, której zupełnie się nie spodziewali. Ferit wychodzi z propozycją oddania mu części rodzinnej fortuny. W tym samym czasie Esme dowiaduje się, że spodziewa się dziecka. Ferit, mimo ogromnych trudności, znajduje oparcie w Diyar. Z kolei Seyran wyznaje Sinanowi, że nie jest w stanie odnaleźć u jego boku szczęścia.

Gdzie i kiedy oglądać 263. odcinek serialu Złoty chłopak?

Turecką telenowelę „Złoty chłopak” można śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Premierowy, 263. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku. Będzie on obfitował w ogromne emocje, nieprzewidziane zwroty akcji oraz rodzinne spiski. Regularna emisja w TVP pozwala fanom na bieżąco obserwować, co dzieje się w życiu Ferita, Seyran, Sinana i reszty postaci.

Złoty chłopak – kto jest w obsadzie?

W popularnym serialu występują między innymi:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana

Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ wcielający się w Orhana Korhana

Gözde Kansu grająca Gülgün Korhan

Ersin Arıcı w roli Abidina

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ wcielająca się w Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı

Sezin Bozacı grająca Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak wcielająca się w Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir grający Tekina Kaya

grający Tekina Kaya Binnur Kaya w roli Nükhet