Dziedzictwo, odcinek 882. Doga chce ratować swoją rodzinę podejmując drastyczną decyzję. Trafia do szpitala!

Co wydarzyło się przed odcinkiem 882 serialu Dziedzictwo?

W 881. epizodzie Ferit wraz z Ayse próbowali odbudować więź z córką, opowiadając jej rozmaite historie z przeszłości. Sielanka zakończyła się w momencie, gdy wyszły na jaw plany Ayse dotyczące przeniesienia Dogi do dziadków, co doprowadziło do ostrej awantury i wywołało głęboki smutek u dziewczynki. Tymczasem Cennet zdecydowała się zamknąć Nanę oraz Yusufa w ciasnym magazynie. Gungor postanowił podłożyć ogień i zaatakował uwięzioną dwójkę, jednak z opresji w ostatniej chwili wyciągnął ich oczyszczony z wszelkich zarzutów Poyraz, zmuszając tym samym napastnika do ucieczki.

Dziedzictwo odcinek 882. Doga zjada kredę, a Ferit i Ayse udają zgodę

Ayse niespodziewanie orientuje się, że mała Doga zmaga się z silną gorączką. Zmartwiona dziewczynka błaga matkę o natychmiastowe wezwanie ojca, a po przyjeździe Ferita jej nastrój ulega diametralnej poprawie. Rodzice szybko jednak dochodzą do prawdy i dowiadują się, że córka celowo zjadła kredę w celu wywołania objawów choroby, aby w ten sposób zmusić ich do wspólnego spędzania czasu. Ze względu na dobro dziecka, skłóceni do tej pory Ferit i Ayse decydują się na odgrywanie idealnego, pełnego zgody małżeństwa. W tym samym czasie Nana z Yusufem zmuszeni są przenieść się do schowka, który Cennet zaaranżowała im do spania. Choć Poyraz wyraża zdecydowany sprzeciw wobec takich warunków, Nana kulturalnie dziękuje za miejsce i podkreśla, że ich pobyt nie potrwa długo. Mężczyzna ostatecznie dzieli się z dziewczyną swoją przeszłością, a jego bezkompromisowe poczucie sprawiedliwości wywiera na niej ogromne wrażenie.

O której godzinie oglądać 882 odcinek serialu Dziedzictwo na TVP1?

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” widzowie mogą śledzić codziennie, od poniedziałku do niedzieli, włączając telewizory o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Najnowszy, 882. epizod zaplanowano do emisji na wtorek, 7 kwietnia 2026 roku. Osoby, które z różnych przyczyn nie zdołają zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym terminie, mają możliwość nadrobienia wszystkich telewizyjnych zaległości za pośrednictwem oficjalnej platformy internetowej TVP VOD.

Turecki hit Dziedzictwo. O czym jest serial i kto w nim gra?

Fabuła produkcji opowiada o dwóch córkach Yusufa, Seher oraz Kevser, które początkowo żyją w biedzie, ale czerpią radość ze wspólnej relacji. Ich życiowe drogi drastycznie się rozdzielają, kiedy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly. Kobieta rodzi syna, któremu nadaje imię po swoim ojcu, a niedługo potem traci męża i zapada na śmiertelną chorobę. Tuż przed śmiercią błaga Seher, by ta zaopiekowała się pięcioletnim maluchem. Po odejściu Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła bezwzględnego Yamana, a zdeterminowana siostra zmarłej rozpoczyna niezwykle trudną walkę o odzyskanie chłopca.

W obsadzie aktorskiej tego popularnego formatu znaleźli się między innymi: Halil Ibrahim Ceyhan odgrywający postać Yamana, Sıla Türkoğlu wcielająca się w Seher oraz Berat Rüzgar Özkan jako młody Yusuf. Na ekranie pojawiają się także Gülderen Güler grająca Kiraz, Melih Özkaya jako Ali, Tolga Pancaroglu w roli Ziyi, İpek Arkan jako Duygu oraz Seda Dadaşova, która odgrywa postać Yasemin.