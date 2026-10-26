Panna młoda, odcinek 249. Beyza i Beren chcą zniszczyć Cihana

Emitowany na kanale TVP2 serial „Panna młoda” to nowość w polskiej telewizji. W Turcji produkcja zadebiutowała w 2024 roku, natomiast polscy widzowie oglądają ją od 20 stycznia 2026 roku w paśmie zajmowanym wcześniej przez „Miłość i nadzieję”. Przygotowaliśmy opis wydarzeń z 249. odcinka, który przybliża dalsze losy głównych bohaterów.

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„Panna młoda” odcinek 249. Streszczenie i emisja 14 listopada 2026 w TVP2

W nadchodzącym, 249. odcinku serialu „Panna młoda” Hancer udaje się razem z Cihanem pod budynek domu dziecka. W tym samym czasie Mukadder odchodzi od zmysłów, zamartwiając się o los Metina. Z kolei Beyza wspólnie z Beren wprowadzają w życie intrygę mającą na celu całkowite zniszczenie Cihana, natomiast Engin decyduje się na otwartą konfrontację z Beren.

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Ile odcinków ma serial „Panna młoda” i kiedy finał losów Hancer i Cihana w Polsce?

Produkcja „Panna młoda” należy do grona wyjątkowo długich tureckich telenowel. Dotychczas nakręcono trzy sezony składające się łącznie z 325 odcinków, z których każdy trwa w oryginale około dwóch godzin. Ze względu na krótszy czas emisji w polskiej telewizji epizody są dzielone, co sprawi, że ostateczna liczba odcinków w naszym kraju wzrośnie mniej więcej dwukrotnie. Prace na planie w Turcji cały czas trwają, dlatego całkowita długość serialu pozostaje nieznana. Polscy widzowie na wielki finał historii Hançer oraz Cihana poczekają zapewne kilka lat.

Obsada serialu „Panna młoda”. Aktorzy i bohaterowie tureckiej produkcji

Główne kreacje aktorskie w serialu tworzą Talya Çelebi wcielająca się w postać Hançer oraz Türkseve grający Cihana. Poza nimi na ekranie pojawiają się także następujący aktorzy.

• Can Tarakçı w roli Cemila,

• Betigül Ceylan w roli Mukadder Develioglu,

• Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,

• Elif Çapkin w roli Yoncy,

• Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

• Sidal Damar w roli Sinem,

• Günes Ebrar Özgül w roli Mine,

• Türker Kantar w roli Emira,

• Çisel Kuskan w roli Beyzy,

• Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

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