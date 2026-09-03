Panna młoda, odcinek 190: Cihan znajdzie pamiętnik Hancer! Tak dowie się, że to on jest ojcem jej dziecka? - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 190 - sobota, 5.09.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Sukces Hancer na kweście dla fundacji "Jedno życie" w 190 odcinku "Panna młoda" będzie dla Cihana nie do zniesienia! Wykorzysta każdą okazję, żeby okazać byłej żonie jak bardzo nią gardzi. Ale to tylko pozory, bo w ten sposób biznesmen próbuje zabić miłość, którą wciąż darzy Hancer. A kiedy do firmy dotrze wiadomość, że zgłosił się darczyńca, który chce przekazać dla fundacji sporą sumę pieniędzy w zamian za jedną kolację z piękną prezeską, Cihan znów straci nad sobą panowanie.

Hancer i Cihan pokłócą się o dom w 190 odcinku "Panna młoda"

Nie dość, że w 190 odcinku "Panna młoda" wygarnie ukochanej, że nie chce oddać ich starego domu na rzecz fundacji, to jeszcze drwiącym głosem będzie ją namawiał na randkę z nieznajomym. Jakby doskonale wiedział, kim jest tajemniczy darczyńca.

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- Ty nie jesteś tak szczodra, jak twój brat! On oddał ostatnie pieniądze, a ty nie potrafisz zdobyć się na gest i dać fundacji domu! Oddał ostatnie pieniądze! Przestań grać na emocjach! Jesteś bizneswoman, używaj rozumu! Nie można odmawiać, skoro nie podał nazwiska! Na twoim miejscu spotkałbym się z nim... - Gdy położę czek na stole, dasz mi w końcu spokój? - Przynajmniej uwierzę, że próbujesz coś robić dla fundacji! Zrobię, co do mnie należy! Ale nie dlatego, że ty tego żądasz! Po prostu uważam, że tak trzeba!

Hancer zauważy zniknięcie pamiętnika w 190 odcinku "Panna młoda"

Po tej kłótni w 190 odcinku "Panna młoda" wzburzona Hancer wyjdzie z biura. Nie zauważy, że z biurka spadnie na podłogę jej pamiętnik, w którym zapisuje wszystkie sekretne myśli, to co dzieje się teraz w jej życiu, to co chciałby powiedzieć nienarodzonemu dziecku. Dopiero na ulicy Hancer zorientuje się, że torbie nie ma pamiętnika.

- Ten remont to tylko pretekst! Cihan trzyma mnie w swym gabinecie, by mnie dręczyć! Znoszę to tylko po to, by zobaczyć jego wyraz twarzy, gdy Engin wręczy mu dokumenty przekazania domu na rzecz fundacji! Pamiętnik... Nie ma! Został tam!

Czy w 190 odcinku "Panna młoda" Cihan przeczyta pamiętnik Hancer?

W tym czasie Cihan w 190 odcinku "Panna młoda" zauważy czarny notes na podłodze. Nie domyśli się, że to pamiętnik ukochanej, w której znalazłby odpowiedź na dręczące go pytanie, dlaczego wyszła za mąż za Meliha i kto naprawdę jest ojcem jej dziecka.

- Zrobiłaby wszystko dla fundacji? A dom? Nie chce go oddać... - Cihan podniesie notes, lecz nie zajrzy do środka. Odłoży go na biurko Hancer.

Hancer odzyska pamiętnik w 190 odcinku "Panna młoda". Jej tajemnica nie wyjdzie na jaw!

Po chwili w 190 odcinku "Panna młoda" Hancer jak burza wpadnie bez pukania do biura Cihana, który właśnie będzie rozmawiał z kimś przez telefon. Podejdzie do biurka i od razu schowa pamiętnik, co nie umknie uwadze biznesmena. Cihan zażąda odpowiedzi, co się dzieje.

- Co się dzieje? Zadałem ci pytanie! - Co mam odpowiedź? - Wchodzisz tu bez słowa! Jestem szefem firmy, musisz mi się opowiadać! - Nie widzę takiej potrzeby! Zapomniałam czegoś zabrać. Będę pracować w domu! Myślałam, że nie wtrącasz się w sprawy fundacji? Z czego miałabym się tłumaczyć?! - Hancer trzaśnie drzwiami gabinetu.

Po wyjściu na korytarz z Hancer opadną emocje. - Niewiele brakowało... Gdyby twój tata to przeczytał, nasz życie ległoby w gruzach... - zwróci się do dziecka w finale 190 odcinka "Panna młoda".