Panna młoda, odcinki 185-190. Cihan oskarży Hancer o oszustwo na kweście dla fundacji. Tajemniczy darczyńca zaprosi ją na randkę! Oto, co się wydarzy na początku września - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 185 - poniedziałek, 31.08.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Engin i Hancer próbują się dowiedzieć, dlaczego darczyńcy fundacji się wycofują. Hancer orientuje się, że Cihan przeczytał jej list od Meliha. W pokoju Sili Melih znajduje rewolwer. Cihan dochodzi do wniosku, że przyczyną wycofywania się darczyńców jest intryga Beyzy.

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"Panna młoda" odcinek 186 - wtorek, 1.09.2026, o godz.17.20 w TVP2

Cihan wypytuje Fadime na temat Meliha. Hancer usiłuje opanować emocje Sili. Derya odbiera od Mukadder bransoletki. Hancer zabiera Silę do pracy. Cihan pragnie podstępem pozbawić Hancer jej posiadłości.

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"Pierwsza miłość"odcinek 187 - środa, 2.09.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Derya wręcza zaliczkę za salon fryzjerski. Sila atakuje nieznajomego mężczyznę. Hancer kłóci się z Cihanem na temat fundacji. Engin zabiera Silę do swojego domu. Mukadder domyśla się, kto ją szantażuje. Trwają przygotowania do kwesty.

"Panna młoda" odcinek 188 - czwartek, 3.09.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Ertugrul nie pochwala decyzji Cihana. Derya stroi się i nieproszona idzie na kwestę. Kwesta ma rzecz fundacji "Jedno życie" nie jest zbyt udana. Przemowa Sili wszystko zmienia. Biedna dziewczyna opowiada milionerom zebranych na przyjęciu o tym, jak Hancer jej pomogła po wypadku, jak zabrała ją do domu. Chwali ją za wielkoduszność, ogromne serce i miłosierdzie. Derya deklaruje dużą dotację.

"Panna młoda", odcinek 189 - piątek, 4.09.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Sukces kwesty wzbudza złość Cihana i Beyzy. Cihan naciska, by Hancer oddała dom. Oskarża byłą żonę, że wszystkich oszukuje, że podczas zbiórki na rzecz fundacji celowo ściągnęła Silę, by zrobiła jej darmową reklamę. Mukadder odkrywa, kto ją szantażuje. Sila chce wyjechać ze Stambułu, Engin składa jej propozycję.

"Panna młoda" odcinek 190 - sobota, 5.09.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Tajemniczy darczyńca zaprasza Hancer na kolację. Sila zgadza się prowadzić dom Engina. Mukadder konfrontuje się z Deryą i grozi jej. Sila mówi Cihanowi, co o nim myśli. Derya wygania Yoncę z domu.