Panna młoda, odcinek 148: Hancer sprzątaczką w rezydencji Cihana! Beyza podle ją upokorzy, a pomoc przyjdzie z niespodziewanej strony - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 148 - sobota, 18.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Mimo że Hancer w 148 odcinku "Panna młoda" będzie próbowała ze wszystkich sił uniknąć pracy w rezydencji Develioglu. Ale szefowa agencji, w której zatrudniła się jako sprzątaczka wyśle ją tam tonem nieznoszącym sprzeciwu. Za wszystkim będzie stała Beyza, która specjalnie sprowadzi Hancer jako sprzątaczkę do willi Cihana, żeby poniżyć rywalkę, podle z niej zakpić i pokazać, że teraz to ona jest panią domu, że to ona urodzi milionerowi spadkobiercę.

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Hancer nie da się sprowokować Beyzie w 148 odcinku "Panna młoda"

Blady strach padnie na Hancer, kiedy w 148 odcinku "Panna młoda" drzwi rezydencji otworzy jej właśnie Beyza i od razu zacznie się nad nią znęcać. Z triumfalnym, pełnym pogardy spojrzeniem zaprosi byłą żonę Cihana do środka, żeby wypełniła swoje obowiązki sprzątaczki.

- Spóźniłaś się pół godziny. Potrącę ci to z wynagrodzenia! Byłaś tu panią domu,a teraz wchodzisz jako pokojówka. Ciekawe, czy nadal będziesz taka dumna?

- Od czego mam zacząć? - Hancer nie da się sprowokować Beyzie.

- Od mojego pokoju! Nie muszę ci chyba mówić, gdzie jest... Nie wkładaj tych obrzydliwych butów! Z daleka czuję jak śmierdzą! Fadmie, daj sprzątaczce kapcie i wyrzuć je, jak skończy!

- Nie rozumiem...Sprzątaczce? To pani Hancer? - Fadime nie uwierzy własnym uszom, kiedy zobaczy byłą żonę Cihana w nowej roli.

- Dziś nie jestem panią Hancer. Przyszłam sprzątać. Gdzie mogę się przebrać?

- Zabierz ją do swojego pokoju! Niech zaraz bierze się do pracy!

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Tak Beyza będzie poniżała Hancer w 148 odcinku "Panna młoda", wykorzystując do tego dziecko

Upokorzona Hancer w 148 odcinku "Panna młoda" wejdzie do sypialni Beyzy, gdzie zobaczy rozrzucone ubrania i pudełka pełne rzeczy dla nienarodzonego dziecka. Uświadomi sobie, że jej dziecko nigdy nie będzie miało tyle, co syn Cihana i Beyzy. Obecna żona jej byłego męża natychmiast zacznie jej wydawać polecenia.

- Zacznij od okien. Myj dokładnie! Jeśli zobaczę choć jedną smugę, zaczniesz od nowa! Uważaj na rzeczy mojego synka. Ojciec kazał je wykonać na zamówienie. Choćbyś pracowała całe życie, nie byłoby cię stać nawet na jedną zabawkę! Nie dotykaj niczego swoimi brudnymi łapami. Zrozumiałaś?!

- Niczego nie dotknę...

- Jeśli zniszczysz choć jedną rzecz, zapłacisz za nią!

Mukadder uratuje Hancer przed Beyzą w 148 odcinku "Panna młoda"?

Na wieść o tym, że to Hancer jest sprzątaczką zatrudnioną przez Beyzę do akcji wkroczy Mukadder, która w 148 odcinku "Panna młoda" postanowi ratować byłą synową przed potwornym poniżeniem.

- Co tu robisz?

- Zapytaj swoją synową...

- Wyjdź!

- Jeszcze nie skończyłam. Posprzątam rezydencję, w której kiedyś byłam panią domu i pokój dziecka mego byłego męża. Będę posłuszna jego żonie...

- Nie! Nie ciągnij tego absurdu!

- Próżny trud. Tym razem wasz plan się nie uda. Nie wybiegnę stąd we łzach...

- Mówię to dla twojego dobra... Nie bądź uparta. Wyjdź. Dlaczego ty miałabyś tu sprzątać?

- Wykonuję swoją pracę. Zarabiam na życie...

- Zapłacę ci ile trzeba, tylko już idź!

- Nigdy w życiu nie wzięłam niczego, na co nie zasłużyłam...

Kiedy w 148 odcinku "Panna młoda" matka Cihana spróbuje powstrzymać Beyzę, wytykając jej jakim się stała potworem, ta zagrozi teściowej, by siedziała cicho, bo pozbędzie się jej z rezydencji.

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