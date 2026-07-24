Panna młoda, odcinek 153: Nusret po porodzie Yoncy zakopie ją w ogródku! Derya nie zdąży jej uratować? - ZDJĘCIA

Kasia Kowalska
2026-07-24 17:18

Turecki serial "Panna młoda" skupia się na losach Hancer, która dla ratowania chorego brata zgadza się na małżeństwo z bogateym Cihanem. Z czasem relacja, która z początku wydawała się tylko kontraktem, zmienia się w wielką miłość. W piątek, 24 lipca 2026 r., stacja TVP2 wyemituje 153. odcinek telenoweli "Panna młoda", w którym po porodzie Yoncy rozegrają się wstrząsające wydarzenia. Nusret zakopie ją żywcem! Czy Derya ją ocali przed śmiercią? Prezentujemy jego szczegółowe streszczenie.

Przerażona Yonca, a obok Nusret kopiący dół w ziemi. O dramatach w serialu Panna młoda przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Serial "Panna młoda" to stosunkowo nowa propozycja w ramówce stacji TVP2. W Turcji ten format pojawił się na ekranach w 2024 roku, a w polskiej telewizji zadebiutował 20 stycznia 2026 roku, wchodząc na miejsce "Miłości i nadziei". Czego widzowie mogą spodziewać się po dalszych losach bohaterów? Przygotowaliśmy streszczenie wydarzeń ze 153. epizodu.

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"Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...?

Streszczenie 153. odcinka "Panna młoda". Co wydarzy się 24 lipca?

Cihan niespodziewanie odkrywa plany Hancer dotyczące wyjazdu, który kobieta zaplanowała na za trzy miesiące. Z kolei na innej płaszczyźnie historii położnej ledwo udaje się odebrać dziecko od Yoncy, która chwilę po porodzie traci świadomość. W tym samym czasie radosna Beyza bierze swojego nowo narodzonego "syna" w objęcia. Sytuacja Yoncy staje się tragiczna, gdy Nusret decyduje się ukryć ją w ziemi nieopodal domu.

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Ile odcinków ma turecki hit "Panna młoda"?

Turecka telenowela "Panna młoda" należy do bardzo długich produkcji. Obecnie powstały 3 sezony obejmujące 463 oryginalnych odcinków, z których każdy ma około dwóch godzin. Ze względu na formatowanie polskiej telewizji, odcinki w TVP2 zostały podzielone, co niemal podwoiło ich liczbę.

Biorąc pod uwagę fakt, że w Turcji właśnie skończył się 3 sezon serialu "Panna młoda", ale mają powstać kolejne odcinki 4 serii, ostateczna długość pozostaje tajemnicą. Fani w Polsce muszą przygotować się na wieloletnie śledzenie losów Hancer i Cihana przed nadejściem ostatecznego finału.

Kto występuje w serialu "Panna młoda"?

Kluczowe role w tureckim hicie grają Talya Çelebi, która wciela się w Hançer, oraz Türkseve, odtwórca Cihana. Poza głównymi postaciami na ekranie pojawiają się między innymi:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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