Panna młoda, odcinek 95. Hancer nie zmienia zdania o rozstaniu. Mukadder stawia sprawę jasno

Co przyniesie 95. odcinek serialu "Panna młoda"?

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w TVP2 20 stycznia 2026 roku, zastępując zakończoną "Miłość i nadzieję". Została ona po raz pierwszy wyemitowana w Turcji w 2024 roku. Widzowie regularnie śledzą losy głównych bohaterów. Przygotowaliśmy szczegóły nadchodzącego, 95. odcinka.

"Panna młoda" odc. 95 - co się wydarzy 12 maja 2026?

W 95. odcinku "Panny młodej" Hancer stanowczo podtrzymuje swoją decyzję o odejściu od Cihana. Mukadder dowiaduje się od ogrodnika, co zaszło, po czym jasno komunikuje, że to definitywne pożegnanie z Hancer. Z kolei Melih przed wyjazdem uświadamia Sinem, że jest najbardziej wartościową kobietą w całym rodzie.

Kto gra w serialu "Panna młoda"? Poznaj obsadę

Główne role w serialu grają Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve, wcielający się w Cihana. W pozostałych rolach występują:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Telenowela "Panna młoda" należy do wyjątkowo długich. Obecnie nakręcono już trzy sezony, dające w sumie 325 oryginalnych odcinków. Każdy z nich trwa około dwóch godzin, dlatego w polskiej telewizji produkcja zostanie podzielona na krótsze epizody, co podwoi ich końcową liczbę. Trzeba mieć na uwadze, że serial cały czas powstaje w Turcji, przez co ostateczna długość pozostaje nieznana. Z pewnością emisja wszystkich części nad Wisłą potrwa przynajmniej kilka lat.