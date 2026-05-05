Panna młoda, odcinek 95. Hancer nie zmienia zdania o rozstaniu. Mukadder stawia sprawę jasno

Spis treści
Co przyniesie 95. odcinek serialu "Panna młoda"?
Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w TVP2 20 stycznia 2026 roku, zastępując zakończoną "Miłość i nadzieję". Została ona po raz pierwszy wyemitowana w Turcji w 2024 roku. Widzowie regularnie śledzą losy głównych bohaterów. Przygotowaliśmy szczegóły nadchodzącego, 95. odcinka.
"Panna młoda" odc. 95 - co się wydarzy 12 maja 2026?
W 95. odcinku "Panny młodej" Hancer stanowczo podtrzymuje swoją decyzję o odejściu od Cihana. Mukadder dowiaduje się od ogrodnika, co zaszło, po czym jasno komunikuje, że to definitywne pożegnanie z Hancer. Z kolei Melih przed wyjazdem uświadamia Sinem, że jest najbardziej wartościową kobietą w całym rodzie.
Kto gra w serialu "Panna młoda"? Poznaj obsadę
Główne role w serialu grają Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve, wcielający się w Cihana. W pozostałych rolach występują:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?
Telenowela "Panna młoda" należy do wyjątkowo długich. Obecnie nakręcono już trzy sezony, dające w sumie 325 oryginalnych odcinków. Każdy z nich trwa około dwóch godzin, dlatego w polskiej telewizji produkcja zostanie podzielona na krótsze epizody, co podwoi ich końcową liczbę. Trzeba mieć na uwadze, że serial cały czas powstaje w Turcji, przez co ostateczna długość pozostaje nieznana. Z pewnością emisja wszystkich części nad Wisłą potrwa przynajmniej kilka lat.