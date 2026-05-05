Panna młoda, odcinek 94: Tak Cihan przyzna się Hancer, że Beyza była jego żoną! To będzie koniec ich małżeństwa? - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 94 - wtorek, 12.05.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer i Cihan rozstaną się w 94 odcinku serialu "Panna młoda"? Jedna decyzja pociągnie za sobą lawinę wstrząsających zdarzeń, ale biznesmen nie zdoła dłużej ukrywać przed żoną prawdy o Beyzie, okłamywać jej i wypierać się tego, że to on jest jej byłym mężem!

Chociaż wszyscy bliscy Cihana od początku byli wciągnięci w to kłamstwo, wiedzieli, że muszą ukrywać przed Hancer to, co łączyło go z Beyzą, to sprawy zabrną za daleko. Zwłaszcza, że była żona Cihana będzie coraz bardziej manipulować rywalką. Aż wreszcie wyśle jej prezent, dzięki któremu Hancer przejrzy na oczy.

Zobacz też: Panna młoda. Cihan na prywatnych zdjęciach. Cenay Turksever nigdy nie pokazuje żony! Tak wygląda jego ukochana

Jak dojdzie do tego, że w 94 odcinku "Panna młoda" Cihan zbierze się na odwagę i przyzna się Hancer do kłamstwa w sprawie Beyzy, ich związku i dziecka, które ma się urodzić i które połączy ich na zawsze? Nie zdoła zapomnieć o ultimatum, które postawi mu Beyza, że ma tylko 3 dni na podjęcie decyzji, czy chce z nią wychować ich dziecko. Wciąż nie będzie jednak świadomy tego, że intrygantka wrabia go w dziecko, że wcale nie jest w ciąży. Termin na wypełnienie żądania Beyzy minie nazajutrz.

Tak Cihan w 94 odcinku "Panna młoda" powie Hancer, że Beyza jest jego byłą żoną

Kiedy Hancer w 94 odcinku "Panna młoda" przyniesie do domu pudełko, przesyłkę od kobiety, która rzekomo rozbiła małżeństwo Beyzy, uzna, że najwyższa pora, aby żona usłyszała od niego odpowiedzi na pytania, które tak ją dręczą. Przede wszystkim przez kogo Beyza nie może być szczęśliwa z mężem!

- Beyza wyszła za mąż siedem lat temu. Dorastali razem. Ona była w nim zakochana od dzieciństwa… Ale to nie była zwykła miłość. To była obsesja. On nigdy jej nie kochał. Ożenił się z nią, bo tego chciała jego matka. To ona wybrała Beyzę. A on… po prostu się zgodził. Nigdy nie byli szczęśliwi. Nie mieli dzieci. Nie mogli...

Cihan zmusi Hancer do wysłuchania prawdy o Beyzie w 94 odcinku "Panna młoda"

Po tych słowach Cihana w 94 odcinku "Panna młoda" Hancer zacznie rozumieć, o co chodzi i kim jest mąż Beyzy.

- Nie… nie chcę tego słuchać… - Hancer spróbuje, ale ukochany nie pozwoli jej zrobić kroku.

- Zostaniesz. I wysłuchasz mnie do końca. Bardzo zainteresowała cię ta historia. Ale mnie okłamałaś. Prosiłem cię, żebyś się nie wtrącała. Ten mężczyzna nigdy jej nie kochał. Tylko ja znam całą prawdę... - Cihan będzie ciągnął swoją opowieść.

- Był jak człowiek pogrzebany za życia. Jak ktoś, kto tylko czeka, aż coś go wyrwie z tego stanu. I wtedy… ona pojawiła się w jego życiu. Zakochał się. Naprawdę. Tak bardzo, że nie potrafi już bez niej żyć. I boi się tylko jednego… że ją straci.

- Dość! Nie chcę tego słuchać! - Hancer wyrwie się z uścisku Cihana, czując jak ból rozsadza jej ciało.

- Poszłaś na to spotkanie! Wzięłaś tę paczkę. Teraz wysłuchasz mnie do końca...

- Puść mnie! Chcę stąd wyjść! - Hancer nie zdoła uciec, bo mąż mocno chwyci ją za ręce.

- Nigdzie nie pójdziesz. Dziś to się skończy. Ten koszmar dobiegnie końca. Chciałaś prawdy? Dostaniesz ją.

Okrutny prezent Beyzy dla Hancer w 94 odcinku "Panna młoda"

A gdy Hancer w 94 odcinku "Panna młoda" otworzy paczkę od Beyzy zobaczy w niej lusterko. Ten okrutny prezent wszystko potwierdzi. Spojrzy w niej i patrząc w swoje odbicie ledwo wypowie te słowa: "To jestem ja". Jakby chciała upewnić się, że ona jest kobietą, która rozbiła małżeństwo Beyzy i Cihana.

- Jak mogłeś ukrywać coś takiego przede mną?

- Hancer zakochałem się w tobie. Walczyłem, żeby w naszym związku nie było kłamstw. Teraz otwórz to. Spójrz prawdzie w oczy. Boisz się?

- Przez całe życie bałam się tylko jednego. Że stracę twoją miłość. Teraz nie mam się czego bać. Jak mogłeś mi to zrobić? Jak mogłeś tak kłamać? Boże, jak mogłam być taka ślepa? Naprawdę jestem aż tak głupia?

- Hancer, proszę… posłuchaj mnie…

- Ani słowa więcej! Nie chcę słyszeć niczego! To koniec!

- Nie puszczę cię. Nie możesz teraz odejść! - Cihan nie zdoła zatrzymać żony przy sobie.

- Skąd bierzesz tę śmiałość? Jak możesz myśleć, że zostanę z tobą? Że po tym wszystkim dalej będę twoją żoną?! Dość! Mam swoją dumę! Może ją zdeptałeś, może zniszczyłeś, ale ona wciąż istnieje! I nie pozwolę ci jej odebrać do końca! - Hancer ze łzami w oczach zapowie Cihanowi, że to koniec ich małżeństwa.