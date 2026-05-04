Panna młoda, odcinek 94. Cihan zdobywa się na szczerość, a Hancer stawia twarde warunki

Turecka produkcja zadebiutowała w polskiej telewizji 20 stycznia 2026 roku, wypełniając lukę w ramówce stacji TVP2 po zakończeniu emisji serialu "Miłość i nadzieja". Światowa premiera tego hitu znad Bosforu miała miejsce w 2024 roku. W poniższym tekście ujawniamy najciekawsze wątki z nadchodzącego, dziewięćdziesiątego czwartego epizodu.

Streszczenie 94. odcinka serialu "Panna młoda". Hancer chce opuścić Cihana

Zgodnie z oficjalnym opisem, najbliższy epizod przyniesie ogromne napięcia w relacjach bohaterów. Beyza zacznie otwarcie podważać czyste intencje Mukadder. Ta z kolei wpadnie we wściekłość na Meliha za to, że pomagał Sinem w nauce prowadzenia auta. Najważniejszym momentem będzie jednak przełomowa rozmowa głównych postaci. Cihan wreszcie zdecyduje się wyjawić Hancer pełną prawdę, co spotka się z natychmiastową reakcją dziewczyny – postanowi ona bez wahania odejść.

Ile sezonów ma "Panna młoda"? Finał w Polsce to kwestia kilku lat

Produkcja ta należy do wyjątkowo rozbudowanych formatów telewizyjnych. W samej Turcji zrealizowano już trzy sezony, które łącznie dają aż 325 dwugodzinnych odcinków. Ze względu na inną specyfikę polskiej ramówki, krajowy nadawca podzieli oryginalne epizody na krótsze fragmenty, co drastycznie zwiększy ich ostateczną liczbę. Serial cały czas powstaje, dlatego nikt nie zna ostatecznej daty jego zakończenia, a to oznacza, że widzowie TVP2 spędzą z Hançer i Cihanem co najmniej kilka długich lat.

Obsada i bohaterowie serialu "Panna młoda". Kto wciela się w główne role?

Na ekranie brylują przede wszystkim Talya Çelebi odgrywająca rolę Hançer oraz Türkseve wcielający się w postać Cihana. W pozostałych rolach tureckiej telenoweli zobaczymy całą plejadę lokalnych gwiazd. Obsada prezentuje się następująco:

Cemila gra Can Tarakçı,

w Mukadder Develioglu wciela się Betigül Ceylan,

rolę Gülsüm powierzono Günnur Adıgüzel,

jako Yonca pojawia się Elif Çapkin,

Deryę gra Ceren Yuksekkaya,

postać Sinem kreuje Sidal Damar,

Mine to Günes Ebrar Özgül,

w Emira wciela się Türker Kantar,

Beyzę odgrywa Çisel Kuskan,

a Yasemin to na ekranie Derya Deniz Değirmenci.