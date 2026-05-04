Panna młoda, odcinek 93. Mukadder knuje nową intrygę przeciwko Hancer

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w ojczyźnie w 2024 roku, a na antenę TVP2 trafiła 20 stycznia 2026 roku. Serial zajął miejsce popularnej telenoweli "Miłość i nadzieja". Widzowie z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji. Co wydarzy się w 93. odcinku tego tureckiego hitu? Poniżej prezentujemy jego dokładne streszczenie.

Co przyniesie 93. odcinek serialu "Panna młoda"? - streszczenie

W zbliżającym się 93. odcinku, który zostanie wyemitowany 11 maja 2026 roku, wydarzenia nabiorą tempa. Mukadder opracowuje perfidny plan, by na dobre wyeliminować Hancer. Tymczasem do planowanego spotkania głównej bohaterki z byłą żoną Cihana ostatecznie nie dochodzi. W międzyczasie Cihan zabiera Hancer do zachwycającej posiadłości. Z kolei Beyza wyraża swoje obawy i przekazuje Mukadder, że ich wspólna intryga najprawdopodobniej spali na panewce.

Obsada tureckiego serialu. Kto gra w "Pannie młodej"?

W role głównych bohaterów wcielają się Talya Çelebi, grająca Hançer, oraz Türkseve jako Cihan. Obok nich na ekranie można zobaczyć plejadę innych aktorów. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin grająca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül wcielająca się w Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci grająca Yasemin.

Ile potrwa polska emisja "Panny młodej"?

Fani "Panny młodej" muszą przygotować się na długą rozrywkę, gdyż jest to jeden z najdłuższych tureckich seriali. Na ten moment produkcja doczekała się trzech sezonów, w których zawarto aż 325 epizodów. Ponieważ oryginalne odcinki trwają blisko dwie godziny, w polskiej telewizji zostaną one odpowiednio skrócone i podzielone, co podwoi ich ogólną liczbę. Ponadto serial wciąż jest emitowany w Turcji, więc ostateczna liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Można śmiało założyć, że polscy widzowie spędzą z Hançer i Cihanem co najmniej kilka najbliższych lat, zanim zobaczą finał tej historii.

