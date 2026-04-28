Dziedzictwo, odcinek 904: Nana przejrzy plan Cennet! Tak się na niej odegra - ZDJĘCIA

Nana utrze nosa Cennet w 904. odcinku "Dziedzictwa"

W 904. epizodzie tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" Cennet będzie pękać z dumy po przydzieleniu Nanie upokarzającej pracy. Kobieta będzie mieć pewność, że wykonanie tego obowiązku zajmie Maryam cały dzień. Swoim sukcesem chętnie podzieli się z Cansel, która podobnie jak ona będzie uwielbiała uprzykrzać dziewczynie życie. Z tą różnicą, że Cansel będzie robić to w swoim salonie fryzjerskim, podczas gdy w rezydencji pałeczkę przejmie matka Poyraza.

Sytuacja w 904. odcinku "Dziedzictwa" przybiera jednak nieoczekiwany obrót. Cennet przetrze oczy ze zdumienia, widząc po chwili Nanę rozwieszającą mokre pranie na podwórku. Widok ten sprawia, że natychmiast zakończy pogawędkę z Cansel i wybiegnie na zewnątrz, by sprawdzić, jakim cudem dziewczyna uwinęła się tak szybko.

Nowe zadanie dla Nany w 904. odcinku "Dziedzictwa"

Okaże się, że w 904. odcinku "Dziedzictwa" to Nana wygrywa to starcie. Opiekunka Yusufa nie kupi wymysłów o zepsutej pralce i błyskawicznie poradzi sobie ze stertą ubrań podrzuconą przez Cennet. Matka Poyraza będzie całkowicie zbita z pantałyku!

- Skończyłam. Teraz dobrze? - spyta z nadzieją Nana.

- Jak to zrobiłaś? - spyta zszokowana Cennet.

- Znam się na sprzęcie. Pralka działa. Wrzuciłam pranie i gotowe - powie radośnie Maryam.

Chwilę później, w 904. odcinku "Dziedzictwa", Nana zada kolejny cios. Cennet jednak szybko odzyska rezon i wymyśli dla niej nowe obowiązki. Starsza pani nie będzie zamierzała składać broni, a tym bardziej pozwolić, by to Maryam triumfowała w tym starciu!

- Odniosę miskę - doda po chwili Nana.

- Ja to zrobię. Ty idź do składziku. Trzeba tam posprzątać. Wystaw wszystko, wysprzątaj, a potem wstaw z powrotem. To jest ciężka praca. Ja jestem na to za stara. Poradzisz sobie? - zapyta ją Cennet.

- Oczywiście - odpowie Maryam.

Matka Poyraza nie odpuści w 904. odcinku "Dziedzictwa"

Po tej wymianie zdań w 904. odcinku "Dziedzictwa", Nana posłusznie pomaszeruje do schowka. Tymczasem Cennet z miską w dłoniach wciąż będzie stać na podwórku, próbując otrząsnąć się z szoku. Nie będzie potrafiła pojąć, w jaki sposób Maryam tak sprytnie przejrzała jej grę i wyprowadziła w pole.

Dla fanów "Dziedzictwa" jasne będzie, że w 904. odcinku batalia o usunięcie Maryam z domu dopiero nabiera rumieńców. Cennet nie powie jeszcze ostatniego słowa i wojna domowa wejdzie w nową, jeszcze bardziej zaciętą fazę!