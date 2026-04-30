Panna młoda, odcinek 90: Cihan w desperacji izoluje Hancer. Czy Beyza posunie się do ostateczności?

"Panna młoda" odcinek 90 - czwartek, 7.05.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 90. odcinku serialu "Panna młoda" intryga Beyzy z ciążą sprawi, że Hancer zacznie otaczać ją jeszcze większą troską. Z oddaniem zaopiekuje się byłą żoną Cihana, zupełnie nieświadoma, że oboje ją oszukują. Gdy Beyza wróci do rezydencji, Cihanowi zabraknie odwagi, by przyznać się Hancer do przeszłości z kobietą, która twierdzi, że spodziewa się jego dziecka.

Zaangażowanie Hancer w pomoc Beyzie doceni Mukkader, która również bierze udział w snuciu tej sieci kłamstw. Z każdym dniem Cihanowi coraz trudniej przychodzi oszukiwanie żony, jednak paraliżuje go strach, że prawda o ciąży Beyzy zniszczy ich związek. Dlatego za wszelką cenę będzie starał się odseparować Hancer od intrygantki.

Cihan podsłucha rozmowę Beyzy z Hancer o aborcji w 90 odcinku "Panna młoda"

Sytuacja zaogni się, gdy w 90. odcinku "Panna młoda" mężczyzna usłyszy ich rozmowę i pozna plany Beyzy. Przejęta Hancer będzie próbowała odwieść ją od decyzji o aborcji.

"Beyzo, spójrz na mnie. Wszystko się ułoży. Obiecuję ci. Tylko… nie poddawaj się."

29

Beyza zacznie przekonywać Hancer, że jej gotowość do usunięcia ciąży była jedynie próbą uderzenia w męża.

"Chcę tego dziecka bardziej niż czegokolwiek. A to, co zrobiłam, ta decyzja, to była tylko próbą ukarania mojego męża. Chciałam, żeby cierpiał – Traktujesz z dobrocią kobietę, która była gotowa zabić własne dziecko. Nie potrafię tego znieść."

Hancer odpowie z przekonaniem, że od początku wierzyła w miłość Beyzy do dziecka i męża.

"Wiedziałam, że tego nie zrobisz. Że chcesz tego dziecka i że kochasz swojego męża. To widać w twoich oczach."

Beyza zagra na emocjach, narzekając na obojętność partnera.

"Szkoda tylko, że on tego nie widzi…"

Hancer będzie uparcie wierzyć, że dziecko wszystko zmieni i mąż do niej wróci.

"Zobaczy. Musi. Dziecko wszystko zmieni."

Wtedy Beyza rzuci ostre ultimatum.

"Ja niczego nie chcę dla siebie. Myślę tylko o nim o tym dziecku. Dałam mu trzy dni. Albo wróci do mnie i weźmie odpowiedzialność… albo uczyni ze mnie morderczynię."

Cihan zabierze Hancer z dala od Beyzy w 90 odcinku "Panna młoda"

W tym momencie w 90 odcinku "Panna młoda" Cihan przerwie spotkanie obu kobiet. Zdecydowanie zabierze Hancer z dala od Beyzy i zawiezie ją do domu jej brata Cemila, by uniemożliwić ciężarnej zdradzenie tajemnicy. Sprzeciw Hancer na nic się zda.

"Nie chcę. Muszę zostać w domu. Jeśli zostawię Beyzę samą, natychmiast dokona aborcji. Skoro ty nie chcesz mieć z nią nic wspólnego, ja będę jej wsparciem!"

Cihan wybuchnie i uciszy ukochaną.

"Hancer, dość! Powiedziałem ci, żebyś się nie wtrącała. Zajmę się wszystkim. Wsiadaj!"

Gdy Cihan dotrze do biura, znajomi – Engin i Yasemin – zaczną go przekonywać, by wreszcie powiedział Hancer prawdę o ciąży i Beyzie. Mężczyzna będzie rozdarty.

"Oddałbym życie za to dziecko, za mojego syna. Ale nie mogę wrócić do Beyzy. Nie potrafię. Znienawidzę ją za to, że stanęła między mną a Hancer. A to dziecko? Miałoby dorastać w domu, w którym nie ma miłości? Czy to nie byłaby największa niesprawiedliwość? Powiedzcie mi…Co mam zrobić? Jestem w potrzasku. Nie mogę stracić Hancer..."