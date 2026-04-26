W 900. epizodzie produkcji byliśmy świadkami dramatycznych wydarzeń w rezydencji prokurator. Derya doprowadziła do nieumyślnej śmierci swojej siostry Leyli, po czym zdecydowała się przejąć jej tożsamość. Z kolei Nana oraz mały Yusuf planowali wyprowadzkę od Poyraza, jednak powstrzymała ich informacja o rzekomym odebraniu sobie życia przez Truciznę. Równolegle Aynur odkryła prawdę o poważnych problemach zdrowotnych Sinana. Kobieta zignorowała jego kategoryczny sprzeciw i postanowiła się nim zaopiekować, podczas gdy domowa służba nie kryła radości z powodu planowanego wyjazdu nieproszonych lokatorów.

"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 901

Ucieczka przerwana przez Poyraza: Poyraz doskonale zdaje sobie sprawę z zagrożenia ze strony ludzi Trucizny, dlatego stanowczo zabrania Nanie i Yusufowi opuszczania posiadłości, zmuszając ich do powrotu mimo wyraźnych protestów Cansel i Cennet, uznając bezpieczeństwo dziecka za ważniejsze niż wszelkie konflikty domowe.

Nieudana mistyfikacja Trucizny: Na jaw wychodzi, że Trucizna upozorował własną śmierć, aby uciec z więzienia, jednak jego plan wymyka się spod kontroli, gdy po zażyciu środka imitującego zgon nie odzyskuje przytomności w przewidzianym czasie, co prowadzi do realnego zagrożenia jego życia.

Kłamstwa Deryi i nieporozumienie Ayse: Derya kontynuuje swoją manipulację, przedstawiając Feritowi zmyśloną historię o samobójczej śmierci bliskiej osoby, by wzbudzić jego współczucie, lecz sytuacja komplikuje się, gdy Ayse widzi ich razem i błędnie zakłada, że łączy ich romans, co prowadzi do napięcia i nieporozumień.

Dramat Sinana i odrzucona pomoc Aynur: Aynur próbuje zaopiekować się chorym Sinanem, jednak ten w napadzie złości wyrzuca ją z mieszkania, a chwilę później sam traci przytomność z wycieńczenia, pozostając bez pomocy, co stawia jego życie w poważnym niebezpieczeństwie.

Gdzie i kiedy oglądać 901. odcinek Dziedzictwa?

Turecką telenowelę można śledzić przez cały tydzień o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1. Premiera 901. odcinka została zaplanowana na niedzielę, 26 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, mają możliwość nadrobienia wszystkich zaległości za pośrednictwem internetowej platformy TVP VOD, gdzie na bieżąco trafiają kolejne epizody.

Fabuła serialu Dziedzictwo i główna obsada

Historia skupia się na losach dwóch córek Yusufa – Seher i Kevser. Choć ich rodzina nigdy nie narzekała na nadmiar pieniędzy, wszyscy żyli w zgodzie i szczęściu. Diametralna zmiana następuje, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego członka rodu Kyrymly. Po narodzinach syna, któremu nadaje imię po swoim ojcu, kobieta zostaje wdową, a wkrótce potem zapada na śmiertelną chorobę. Jej ostatnim życzeniem jest, by siostra przejęła opiekę nad zaledwie pięcioletnim chłopcem. Po śmierci Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła bezlitosnego Yamana, a Seher rozpoczyna niezwykle trudną walkę o odzyskanie siostrzeńca.

W tureckiej produkcji występują aktorzy odgrywający kluczowe role:

- Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

- Sıla Türkoğlu w roli Seher

- Berat Rüzgar Özkan grający Yusufa

- Gülderen Güler jako Kiraz

- Melih Özkaya wcielający się w Aliego

- Tolga Pancaroglu jako Ziya

- İpek Arkan odgrywająca policjantkę Duygu

- Seda Dadaşova w roli Yasemin, siostry Duygu