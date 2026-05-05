Na sygnale, odcinek 903. Nastolatek chce skoczyć z dachu z powodu miłości do AI

Nowe wyzwania ratowników w "Na sygnale"

"Na sygnale" to uwielbiana przez Polaków produkcja TVP2, ukazująca pełną wyzwań pracę ekip pogotowia. Widzowie od lat z zapartym tchem śledzą, jak bohaterowie ratują zdrowie i życie pacjentów, często w dramatycznych okolicznościach. 13. sezon nie zwalnia tempa, dostarczając kolejnych silnych emocji. Poniżej znajdziecie szczegółowy opis 903. odcinka, którego emisja zaplanowana jest na drugi tydzień maja.

Na sygnale odc. 903. Streszczenie szokujących wydarzeń

W 903. odsłonie "Na sygnale" ekipa kierowana przez Wiktora stanie przed trudnym zadaniem. Ratownicy pospieszą na pomoc starszej kobiecie, która nagle straciła przytomność w domu seniora. Zespół będzie musiał również zapobiec tragedii – młody chłopak zechce rzucić się z dachu. Powodem jego dramatycznej decyzji będzie nieszczęśliwa miłość do słynnej internetowej twórczyni, która w rzeczywistości okaże się wygenerowanym przez sztuczną inteligencję tworem. Z kolei podopieczni doktora Góry zostaną wezwani do pacjentki w zaawansowanym stadium raka. Jej śmierć głęboko wstrząśnie Grzegorzem, który nie mogąc poradzić sobie z tym ciężarem, zdecyduje się złożyć rezygnację. Tego samego wieczoru Britney i Piotr spotkają się z Pauliną. To koleżanka Borsuka, u której Nowy podjął próbę reanimacji. Jej wyznanie wprawi ratowników w osłupienie.

Na sygnale 903. Kiedy i gdzie obejrzeć nowy odcinek?

Premierę 903. odcinka "Na sygnale" zaplanowano na środę, 13 maja 2026 roku. Fani serialu powinni zasiąść przed telewizorami o godzinie 21:55, przełączając na kanał TVP2.

Na sygnale sezon 13. Kto odpowiada za scenariusz i kogo zobaczymy?

Za stworzenie historii w 903. odcinku odpowiada Łukasz Jakubowski. Na ekranie zaprezentują się dobrze znani aktorzy, tacy jak Wojciech Kuliński, Tomasz Piątkowski, Paulina Zwierz, Dariusz Wieteska oraz Monika Mazur.

Na sygnale: Zmieniony harmonogram emisji. Pięć odcinków w tygodniu!

Jesienny start 13. sezonu wiązał się z nowością – stacja postanowiła emitować serial cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Jednak po zaledwie czternastu dniach włodarze TVP zmienili zdanie. Ostatecznie skrócono liczbę dni emisyjnych, ale zwiększono ilość odcinków. Dzięki temu widzowie mogą teraz śledzić losy ulubionych bohaterów w aż pięciu epizodach tygodniowo. Poniżej znajduje się obecny rozkład jazdy:

W każdy poniedziałek stacja prezentuje dwie odsłony (o 21:55 i 22:20),

We wtorki emitowany jest pojedynczy odcinek (start o 21:55),

Środowe wieczory to ponowna podwójna dawka emocji (21:55 oraz 22:20).