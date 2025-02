Pan Mama

Pan Mama. Obsada, bohaterowie, kto jest kim w nowym serialu TVP? - ZDJĘCIA

„Pan Mama” nowy serial komediowy TVP1 z Pawłem Domagałą w roli głównej wystartuje już w sobotę 1.03.2025 roku o godzinie 17.35, a kolejny odcinek już o 18.00! Co tydzień, w sobotnie późniejsze popołudnia, widzowie będą mogli śledzić po dwa premierowe odcinki losów samotnego ojca Sylwestra i jego trojga dzieci – Zuzy (Anna Stolarska), Mai (Olga Wypych) i Bruna (Mirosław Tamczuk)! Ale to nie wszyscy bohaterowie, którzy pojawią się w nowym serialu TVP1! A zatem kogo jeszcze zobaczy w produkcji „Pan Mama”? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!