Wzruszająca rozmowa Gönül i Bülenta o córce. Nagle napłyną fatalne wieści!

Miłość i nadzieja. Zeynep została porwana! Wstrząsające nagranie trafi do rodziny. Streszczenie odcinka 198 Ask ve umut (22.05.2025)

Uprowadzenie Zeynep w serialu "Miłość i nadzieja"

Już informowaliśmy, że Zeynep z serialu "Miłość i nadzieja" zostanie uprowadzona przez Ragıpa. Dziewczyna będzie przetrzymywana w domu na odludziu, a rodzina nie będzie wiedziała, co się z nią dzieje... do czasu, aż porywacz skontaktuje się z Gönül.

Niedługo potem bliscy Zeynep otrzymają nagranie od Ragıpa z bezbronną Zeynep. Ege od razu zaangażuje się w poszukiwania - chłopak dotrze do nagrania z porwania i ruszy tropem porywacza.

W trakcie akcji odbicia dziewczyny dojdzie jednak do tragedii. Zeynep zostanie dźgnięta nożem i w ciężkim stanie trafi do szpitala.

- W każdej chwili może dojść do krwotoku wewnętrznego. Jeszcze nie minęło śmiertelne zagrożenie. Sytuacja jest krytyczna, ale robimy wszystko, co w naszej mocy - poinformuje rodzinę lekarz.

Wzruszająca rozmowa Gönül i Bülent o córce

Bülent i Gönül wciąż ukrywają przed wszystkimi fakt, że są rodzicami Zeynep. Gdy ich córka trafi do szpitala, byli kochankowie odbędą poruszającą rozmowę, którą publikujemy poniżej:

Gönül: Dzień, w którym dowiedziałam się, że jestem w ciąży, był najpiękniejszym dniem mojego życia. Pobiegłam od razu, żeby ci powiedzieć. Zobaczyłam Feraye. Chyba się zaręczaliście. Wyglądała przepięknie. Ty też. Byłeś bardzo przystojny. Zresztą nadal jesteś.

Bülent: Naprawdę nie stanęłaś przede mną tylko przez moją siostrę? Nawet to, że byłaś w ciąży, ukryłaś to przede mną...

Gönül: Wy poszliście obejrzeć salę weselną.

Bülent: Żałuję, że wtedy nie stanęłaś przede mną...

Gönül: Ale wyglądaliście na bardzo szczęśliwych. Potem pomyślałam, że pani Naciye mogłaby zaszkodzić naszemu dziecku. Zmuszałaby mnie do aborcji, dlatego się przestraszyłam. I uciekłam, żeby chronić naszą córkę. Całe moje życie to chronienie Zeynep. Starałam się, żeby nie cierpiała. Ale nie dałam rady. Nie potrafiłam...

Bülent: Nie, nie. Nie musisz sama stawiać czoła bólowi, cierpieniu i problemom. Jestem przy tobie. To, że tego nie okazywałem, nie znaczy, że mnie nie ma. Nie obwiniaj się tak.

Wtedy Gönül odbierze telefon od Ege.

Ege: Halo, ciociu Gönül, musicie natychmiast przyjechać do szpitala.

Gönül: Co się stało?

Ege: Zeynep zabierają na pilną operację.

Co będzie dalej?

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.