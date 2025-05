To już koniec serialu "Złoty chłopak". Ostatni odcinek zaskoczył nawet najwierniejszych widzów. Co się wydarzyło w finale?

Miłość i nadzieja. Oto, co zrobił Bülent, by pomóc Gönül. Żona i dzieci mu tego nie wybaczą! Streszczenie odcinka 191 Ask ve umut (13.05.2025)

Miłość i nadzieja. Gönül spróbuje się wytłumaczyć, ale zostanie wyrzucona z domu

Już wkrótce dom Bülenta stanie się areną rodzinnego dramatu, który narastał od miesięcy. Gdy w drzwiach pojawi się Gönül, atmosfera zgęstnieje w sekundę. To właśnie z nią Feraye przyłapała swojego męża – i choć nie widziała niczego jednoznacznego, kobieta będzie przekonana, że mąż ją zdradza.

Niebawem Gönül przyjdzie do domu Bülenta wyjaśnić nieporozumienie, które wywołało burzę.

- Po co tu przyszłaś? Jeszcze ci mało? Czego jeszcze od nas chcesz? - zapyta oburzona Feraye.

- Nie jestem winna. Nie jestem niemoralna. Nie próbowałam nikomu rozbić rodziny. Naprawdę nie. Bülent po prostu mi pomógł. Gdyby nie on, nadal siedziałabym w więzieniu. Dzięki niemu jestem wolna. I mam jeszcze coś do powiedzenia: to nie wina Bülenta ani moja. Chciał mi pomóc i ja się zgodziłam. Tyle powie drżącym głosem Gönül, próbując przebić się przez ścianę oskarżeń.

- O rany, dość już tej twojej „godności”. Nieważne co, nie powinnaś się kręcić koło żonatego faceta! - doda oburzona Belkıs, która również będzie uczestniczyć w konfrontacji.

To właśnie podczas tej kłótni, Gönül dowie się, ile poświęcił Bülent, żeby wyciągnąć ją z więzienia.

- Czego jeszcze możesz chcieć?! Mój ojciec sprzedał naszą działkę w Edremit tylko po to, żebyś mogła swobodnie chodzić po ulicy! Przez ciebie! Dla ciebie poświęcił przyszłość moją, Yiğita i mamy! - wykrzyczy Melis.

- To prawda, Bülent? - zapyta zdezorientowana Gönül.

- Haldun zażądał miliona lirów, by zmienić swoje zeznania. A ja, żeby mu to dać... sprzedałem gaj oliwny. Tak, to prawda - przyzna się Bülent.

To jeszcze nie wszystko.

Miłość i nadzieja. Mocna scena między Zeynep a Gönül

Rodzina Feraye nie będzie chciała słuchać wyjaśnień, ale największy cios przyjdzie jednak nie z ich strony ale… córki. Zeynep, która do tej pory milczała, wybuchnie!

Dobrze, powiedziałaś co chciałaś. Popsułaś wszystkim spokój, teraz idź. Czy jesteś winna, czy nie – nie obchodzi mnie to. Ale nie masz prawa tu być. Idź stąd. Po prostu idź - powie lodowato do własnej matki.

W oczach Gönül pojawią się łzy, ale nie będzie już protestować.

- Dobrze. Skoro tego chcesz... - powie i opuści dom zostawiając za sobą pogorzelisko emocji.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.