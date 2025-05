Miłość i nadzieja. Czy Feraye wybaczy kolejny raz? Sytuacja w sypialni wywoła burzę!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Czy to koniec małżeństwa Bülenta? Oto, co zobaczy Feraye

Feraye przeczuwa, że Bülent coś ukrywa, dlatego w 187. odcinku zacznie męża śledzić i przyłapie go z Gongul!

Co tak naprawdę się wydarzy? Gönül podczas porządków dozna silnego bólu pleców, który sprawi, że dosłownie padnie z bólu na podłogę. Nie będzie w stanie sama się ruszyć. Przypadkiem obok znajdzie się Bülent, który natychmiast ruszy z pomocą. Podniesie kobietę i pomoże jej dość do najbliższego pokoju, w którym będzie mogła się wygodnie położyć – nie wiedząc, że to będzie miało swoje konsekwencje.

Właśnie w tym momencie pojawi się Feraye. Widok męża z inną kobietą w sypialni wywoła burzę emocji. Czy uwierzy w niewinność tej sytuacji? Czy tym razem miarka się przebrała?

Co masz mi tłumaczyć, Bülent? Co masz mi tłumaczyć? Zastałam cię w łóżku z inną kobietą! Jak wytłumaczysz mi kłamstwa, które mi opowiadałeś? Przecież miałeś sprawę w sądzie.. Miałeś pilny wyjazd służbowy, Bülent? Powiedz, powiedz, gdzie ten pilny wyjazd służbowy, Bülent? To to? Ty draniu! - wykrzyczy Feraye.

Co jeszcze wydarzy się w 187. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Naciye podejrzewa, że Sila i Kuzey są parą. Gönül zmienia mieszkanie. Tymczasem Feraye i Ege śledzą Bülenta. Kuzey prosi Silę, by nie mówiła Naciye, co tak naprawdę się wydarzyło i jak został ranny.

Kiedy oglądać 187. odcinek serialu "Miłość i nadzieja"?

Premiera 187. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już w środę, 7 maja, o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Nie przegap kolejnych emocjonujących zwrotów akcji!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.