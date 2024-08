Miłość i nadzieja. Tak Zeynep dowie się, że Bülent jest jej ojcem!? Co chcesz mi wyjaśnić tato?

Spis treści

Miłość i nadzieja. Tak Zeynep dowie się, że Bülent jest jej ojcem?

Zeynep i Ege pojechali razem do Edremitu. Tam spotkali się z Fusun, która oddała Zeynep pudełko z jej drobiazgami, a w środku dziewczyna znajdzie tajemniczy list. Czy jego treść potwierdzi, że Bülent jest jej ojcem?

Tak się stanie przynajmniej w koszmarze Bülenta! Prawnikowi przyśni się, że Zeynep odkryła prawdę, wparowała do jego sypialni i zaczęła krzyczeć!

- Co to ma znaczyć wujku? Czy to prawda, co jest napisane w tym liście? - zapyta zdenerwowana, a wybudzony Bülent już będzie domyślał się, o co jej chodzi.

- Zeynep, mogę to wyjaśnić… - zacznie, ale dziewczyna mu przerwie.

- Co chcesz wyjaśnić… tato? - powie Zeynep, a Feraye wytrzeszczy na nią oczy!

Bülent zostanie postawiony pod ścianą, ale Zeynep nie będzie chciała słuchać jego wyjaśnień.

Nawet jeśli to prawda, to wiedz, że nie jesteś moim ojcem. Zostawiłeś mnie i odszedłeś, nienawidzę cię… - wykrzyczy zapłakana Zeynep, a Bülent obudzi się z krzykiem!

Zły sen i tajemniczy list. Bülent zrobi coś okropnego

To wszystko to oczywiście zły sen Bülenta, który za jakiś czas zobaczymy w serialu "Miłość i nadzieja". Zeynep rzeczywiście otrzyma tajemniczy list, ale nie będzie miała odwagi go przeczytać.

Co wydarzy się dalej? Czy prawda wreszcie wyjdzie na jaw? Wszystkiego dowiesz się z naszej galerii ZDJĘĆ! Tam ujawniamy, do czego posunie się Bülent. Tego się po nim nie spodziewaliśmy!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.