Miłość i nadzieja. Bülent wpadnie w szał i zacznie grozić Ege! Zapłacisz wysoką cenę

Miłość i nadzieja. Ege trafi do więzienia! Co z nim będzie? Streszczenie odcinka 142 Ask ve umut (28.02.2025)

Miłość i nadzieja. Ege pozna prawdę o matce Zeynep!

Ege z serialu "Miłość i nadzieja" jest zdeterminowany, by odkryć prawdę o rodzinnych tajemnicach Zeynep. Już niebawem chłopak zdecyduje się na ryzykowny krok. W tajemnicy przed wszystkimi uda się do szpitala, do którego trafi matka Zeynep po ataku w więzieniu.

Ege dowie się, dlaczego kobieta trafiła za kratki i jakie tajemnice skrywa przed swoją córką. Spotkanie to będzie miało swoje konsekwencje – Ege zostanie zatrzymany przez policję i trafi do aresztu.

Miłość i nadzieja. Konfrontacja Ege z Bülentem

W trakcie rozmowy z matką Zeynep, Ege dowie się wstrząsającej prawdy. Kobieta opowie mu o okolicznościach, które doprowadziły ją do więzienia, o próbie gwałtu, samoobronie i oskarżeniu. Szybko też okaże się, że Bülent od samego początku wiedział, gdzie przebywa matka Zeynep, ale ukrywał to przed nią.

Po tym, jak Ege zostanie zatrzymany, odwiedzi go Bülent. W trakcie rozmowy, Ege zarzuci "wujkowi" że nie zrobił nic, aby pomóc matce Zeynep. Co więcej, oskarży go o świadome ukrywanie prawdy przed Zeynep. W pewnym momencie Ege przyzna, że zamierza powiedzieć Zeynep o wszystkim, co odkrył.

To jednak doprowadzi do ostrej reakcji Bülenta. Wyraźnie wzburzony prawnik zacznie grozić młodzieńcowi:

Dosyć tego. Dobrze ci radzę, nie wtrącaj się w to. Kiedy nadejdzie czas, wszystko Zeynep wyjaśnię, bo Zeynep jest dla mnie cenniejsza niż cokolwiek innego. Ostrzegam cię po raz ostatni. Jeśli będziesz dalej drążył ten temat, zapłacisz wysoką cenę - zagrozi.

Słowa Bülenta pokażą Ege, że sprawa jest poważniejsza, niż mogłoby się wydawać. Czy chłopak zamilknie, aby chronić siebie i Zeynep przed potencjalnymi konsekwencjami?

I do czego zdolny jest Bülent, żeby utrzymać te sekrety w ukryciu...

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.