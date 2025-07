Miłość i nadzieja. Śmierć w tureckim hicie! Ege będzie walczył do końca, ale nie zdoła jej uratować - ZDJĘCIA

Spis treści

Dramatyczna śmierć w serialu Miłość i nadzieja

Poruszających momentów w tej tureckiej telenoweli nie brakuje. Co rusz w "Miłości i nadziei" wydarzają się tragedie, które mają na długo pozostać w pamięci widzów. W kolejnych odcinkach napięcie między bohaterami osiągnie punkt kulminacyjny, a w konsekwencji zobaczymy śmierć Elif, ukochanej Kuzeya, ale to jeszcze nie wszystko.

Za jakiś czas w telenoweli "Miłość i nadzieja" rozegra się kolejny dramat, który będzie tym razem miał związek z Ege i Zeynep.

Ege nie zdoła jej uratować? Siostra umrze mu na rękach!

Konflikty i skomplikowane relacje doprowadzą wkrótce do tragedii, której nikt się nie spodziewał. Na rękach Ege będzie umierać bliska mu osoba, a ta scena na długo zostanie w pamięci fanów serialu.

Melodi, siostra Ege, pokłóci się z Melis i zarzuci jej złe traktowanie Zeynep.

Bracie, to moja rola, żeby ci powiedzieć takie rzeczy. Musisz się z Melis rozwieść, jesteś z nią nieszczęśliwy – wyrzuci z siebie rozgoryczona Melodi.

Melodi pójdzie później szukać pocieszenia u Cenka, jednak gdy w barze przyłapie go z Sedą, sytuacja wymknie się spod kontroli.

Zeynep od razu wyruszy na ratunek Melodi i poinformuje również o wszystkim Ege, ale ich wysiłki nie wystarczą, aby ocalić Melodi.

Musisz uciekać, Seda jest szalona – poleci Melodi przypadkowa kobieta.

Pijana Seda, wsiądzie za kółko i postanowi odnaleźć Melodi, ale jej poszukiwania skończą się tragicznie! Zeynep i Ege dotrą na miejsce zbyt późno.

Co stanie się z Melodi w serialu Miłość i nadzieja?

Umieranie Melodi na rękach Ege poruszy nawet najtwardszego widza. Czy dziewczyna przeżyje? Zobacz to w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.

