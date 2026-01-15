Miłość i nadzieja, odcinek 375: Melis dobije targu z Fatmą. Ale Zeynep odkryje oszustwo siostry – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 375 - piątek, 16.01.2026, godz. 17.20 w TVP

W 374. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis znajdzie w pamiętniku Sedy jej zdjęcie z Cihanem, opisanym na odwrocie jako jej brat. Zażąda od niego, by dostarczył jej dziecko, które ona obiecała jej. Jeżeli odmówi, Ege dowie się, że nie jest już w ciąży i ją zostawi, a wtedy on wróci do Zeynep.

Ciężarna Fatma przyjedzie do Melis w 375. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 375. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Zeynep otworzy drzwi, a w progu domu Feraye będzie stała wiejska, ciężarna kobieta.

– Jestem Fatma.

– Rozumiem. Proszę wejść. Jest pani w ciąży, prawda? Oby dziecko było zdrowe. Proszę usiąść, proszę. Zaraz powiem Melis, że pani przyszła.

Zeynep zajrzy do sypialni Melis.

– Na dole jest kobieta, która chce z tobą porozmawiać – oznajmi Zeynep.

– Jaka kobieta?

– Ma na imię Fatma. Jest w ciąży. Tak jak ty.

– W porządku. Zejdę do niej.

Po dłuższej rozmowie w gabinecie Melis odprowadzi Fatmę. Obie będą blisko drzwi, kiedy zadzwoni telefon żony Egego.

– Muszę to odebrać. Wyjście jest tam, prosto – powie Fatmie.

Ale drogę zastąpi ciężarnej Zeynep.

– Już pani wychodzi? Myślałam, że coś pani zje – powie z uśmiechem.

– Nie, dziś tak mnie naszło, że przesadziłam. Muszę się hamować – Fatma pogłaszcze się po brzuchu.

– Jestem starszą siostrą Melis.

– Naprawdę? Więc… ty też wiesz? O wszystkim?

– Oczywiście.

– To dobrze. W takim razie zapytam wprost… Czy ty też potrzebujesz dziecka? W naszej wiosce jest jeszcze jedna dziewczyna w ciąży. Nie da rady wychować kolejnego. Chciałaby oddać dziecko odpowiedniej rodzinie. Tak jak ja oddam moje pani Melis.

– Nie, nie potrzebuję żadnego dziecka. Dziękuję – odpowie zaszokowana Zeynep.

– W takim razie do zobaczenia – Fatma pożegna się i wyjdzie.

Zeynep odkryje oszustwo Melis - odcinek 375 „Miłości i nadziei”

W 375. odcinku serialu „Miłość i nadzieja” Zeynep zastąpi drogę Melis wychodzącej z gabinetu i powie oskarżycielskim tonem:

– Jak możesz brać udział w czymś takim?!

– W czym niby?

– W kupnie dziecka Fatmy!

– Chyba ci odbiło! Jaka sprzedaż dziecka?!

– Nie kłam! Fatma spytała mnie wprost, czy też nie potrzebuję dziecka! Słyszałam też waszą rozmowę!

– To prosta, niewykształcona kobieta. Wyczuła pieniądze i chciała zarobić.

W pewnej chwili Melis klepnie się po brzuchu, który wyda… dźwięk!

– Ty… nie jesteś w ciąży?! Co to jest, Melis?! Proteza? Tyle razy byłaś u lekarzy! Niezliczoną ilość razy trafiałaś do szpitala z różnymi „bólami”! Podczas USG ty i Ege słyszeliście bicie serca! Ty przekupiłaś lekarzy? Jak mogłaś posunąć się do czegoś takiego?!Rano Ege błagał, żebyś poszła do lekarza, a ty twierdziłaś, że wystarczy odpoczynek! Że nic ci nie jest! Wszystko po to, żeby twoje kłamstwo nie wyszło na jaw! Oszukałaś nas wszystkich! Egego! Ciocię Belkis! Wujka Bulenta! Ciocię Feraye! Chciałaś doprowadzić to kłamstwo do samego końca! Spotkałaś się z Fatmą, żeby kupić jej dziecko i wmówić wszystkim, że urodziłaś je sama! Jakim trzeba być człowiekiem, żeby… żeby traktować cudze dziecko jak towar?! – Zeynep będzie oburzona.

– Musiałam! – wybuchnie Melis.

– Jaki był powód, który daje ci prawo robić takie rzeczy?!

– Ja… kilka dni temu straciłam dziecko. Byłam sama. Nikogo przy mnie nie było. Nikt o tym nie wiedział. Nikogo nie obchodziło, co czuję… - skłamie Melis, która pojechała do szpitala z Sedą.

– Straciłaś… dziecko? Więc… naprawdę byłaś w ciąży?

– Tak. Ale potem… wszystko się rozpadło. Straciłam moją córkę.

Melis usiądzie na kanapie, łkając...