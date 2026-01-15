Miłość i nadzieja, odcinek 374: Tak Kuzey utwierdzi się w tym, że Feraye jest matką Sili! Nie zdąży zawiadomić ciotki - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 374 - czwartek, 15.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 374 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey nie będzie miał już żadnych wątpliwości, że Sila jest córką Feraye. I choć Bozbey domyślił się tego już wcześniej, gdy dostrzegł na lewym ręku swojej narzeczonej tuż powyżej łokcia charakterystyczne znamię w kształcie serca, o którym wcześniej wspomniała mu ciotka, to jednak postanowił mieć ku temu 100% pewność. I z tego względu zabrał ich włosy do analizy i poddał je testom DNA, które dadzą jednoznaczny wynik!

A tym samym w 374 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" potwierdzą, że Feraye jest biologiczną matką Sili, która wcale nie umarła po porodzie jak próbował wmówić jej ojciec. Tylko trafiła pod opiekę Cavidan, która wciąż będzie szantażować prawniczkę tą wiedzą, aby ta zapłaciła jej 20 milionów i oddała nagranie, pogrążające Bahar!

- Sila jest córką ciotki. Ciotka jest matką Sili - utwierdzi się Kuzey.

Kuzey nie zdoła powiedzieć Fearye, że Sila jest jej córką w 374 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Oczywiście, w 374 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bozbey będzie tego świadomy i stąd postanowi jak najszybciej zawiadomić ciotkę o swoim odkryciu. Tym bardziej, iż będzie wiedział, że Feraye będzie gotowa na wszystko, aby tylko dowiedzieć się, gdzie jest jej córka. A co gorsza, nie będzie chciała przy tym marnować czasu. Szczególnie, iż nie uwierzy, że Kuzeyowi uda się do tego tak szybko dojść. I stąd zacznie odrzucać jego telefony!

- Odbierz w końcu! Nie odrzucaj, chcę powiedzieć, że Sila jest twoją córką - zacznie mówić do siebie Kuzey to, co chciałby powiedzieć Feraye.

Aż w końcu w 374 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" wyłączy swój telefon, przez co Kuzey w ogóle nie będzie mógł się do niej dodzwonić! A co gorsza, przekazać jej radosnej nowiny i zakomunikować, że nie musi nic oddawać Cavidan!

- Teraz wyłączyła - załamie się Bozbey.

Bozbey nie będzie chciał, aby ciotka spotkała się z cwaną Cavidan w 374 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I nic dziwnego, gdyż w 374 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nie będzie chciał, aby ciotka ulegała szantażowi Cavidan. Tym bardziej, że kto jak kto, ale doskonale będzie wiedział, co czego będzie zdolna jej nieobliczalna teściowa. I zda sobie sprawę, że matka Bahar będzie mogła chcieć ją oszukać, co oczywiście będzie chciała zrobić, gdyż to właśnie z niej, a nie z Sili postanowi zrobić jej córkę, aby ugrać przy tym nie tylko dla siebie , ale i dla niej!

I stąd w 374 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey tak łatwo się nie podda i nie przestanie do niej wydzwaniać. Zwłaszcza, że także nie będzie chciał, aby Feraye oddawała im nagranie, na którym widać jak Bahar spycha jego siostrę Hulyę z balkonu. Nie mówiąc już o pieniądzach, które w ogóle nie będą im się należeć. Ale niestety Kuzey wciąż będzie odbijał się jak od ściany...

- Szlag! Wyłączyła! Nie oddawaj Cavidan tego nagrania! - doda, jednak tylko znów do siebie.