Miłość i nadzieja, odcinek 370: Okrutny atak na Silę. Cavidan będzie chciała ją udusić, ale Feraye stanie w obronie córki - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 370 - sobota, 10.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cavidan zaatakuje Silę, jak tylko w 370 odcinku "Miłość i nadzieja" stanie w drzwiach domu Kuzeya! Zaraz po ucieczce z garażu, w którym uwięziła porwaną Feraye okrutna, zła do szpiku kości intrygantka rzuci się na dziewczynę, która nadal będzie ją uważała za swoją matkę! Wyciągnie ją z domu za włosy, rzuci na ziemię na podjeździe i zacznie się nad nią znęcać.

- Niech cię szlag trafi! Jesteś podłą żmiją!

- Mamo co ja ci zrobiłam?

- Jeszcze pytasz? Odebrałaś Bahar Kuzeya! Wyrzuciłaś nas na ulicę! Shańbiłaś nas! Wszystko przez ciebie! - Cavidan chwyci Silę za rękę, wykręci ją, aż ta zacznie krzyczeć z bólu, a potem zacznie dusić swoją ofiarę.

- Mamo, przestań! Dusisz mnie! Nie mogę oddychać! Mamo...

- Nie nazywaj mnie mamą! Nie chcę być matką takiej ladacznicy! Nigdy cię nie kochałam! Nienawidzę cię!

- Mamo, co ja ci zrobiłam?

- Nadal nazywa mnie mamą! Przestań, słyszysz! Zawsze cię nienawidziłam!

Feraye uratuje Silę przed atakiem Cavidan w 370 odcinku "Miłość i nadzieja"

W tym momencie z domu wybiegnie Feraye, która w 370 odcinku "Miłość i nadzieja" rzuci się na Cavidan, odepchnie ją od Sili i od razu pośpieszy na ratunek swojej córce. Nie wiedząc o tym, że łączą ich więzy krwi, że to właśnie Sila jest jej zaginionym przed laty dzieckiem.

- Puść ją! Już dobrze...Nie bój się - Feraye czule obejmie Silę i postara się ją uspokoić.

- Nie zbliżaj się do mnie! Nigdy więcej nie nazywaj mnie mamą - Cavidan wskazuje na Silę palcem, lecz nagle spotka się z gwałtowną reakcję Feraye, która pośle jej ostre spojrzenie.

- Nie będzie cię tak nazywać! Ma własną matkę! Ja nią jestem! Ja! Wynoś się stąd! Powiedziałam, wynoś się! - krzyknie do Cavidan.

- Nie bój się... Mama jest przy tobie. Jestem twoją matką i nigdy cię nie opuszczę... - zapewni Silę jej prawdziwa matka.

Napad Cavidan na Silę to będzie tylko zły sen w 370 odcinku "Miłość i nadzieja"

Nagle Sila obudzi się, a brutalny atak Cavidan w 370 odcinku "Miłość i nadzieja" okaże się tylko złym snem. Będzie przy niej Kuzey, który nie pozwoli, by dłużej się bała.

- Mama mnie biła. Nagle pojawiła się twoja ciotka. Zabrała mnie od niej. Uratowała mnie... "Ja jestem twoją matką" - powiedziała. Objęła mnie, przytuliła. Chciałabym mieć taką matkę jak pani Feraye... - zwierzy się ukochanemu Sila.