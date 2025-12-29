Miłość i nadzieja, odcinek 364: Feraye postawi Bahar ultimatum! Odkryje, że okradła ją razem z Cavidan - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 364 - sobota, 3.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 364 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Feraye ponownie zawita do domu Şükrü, gdzie wcześniej zaszantażowała Bahar nagraniem z wypadku Hulyi, po którym żona Kuzeya musiała wycofać przeciwko niego swoją skargę o pobicie. Zwłaszcza, że w ogóle do niego nie doszło. Ale pozbawionej skrupułów Bahar wcale to nie przeszkadzało do czasu aż jego ciotka nie stanęła jej na drodze. I choć zrobiła, co chciała, to zdała sobie sprawę, że i tak musi odzyskać nagranie.

I wkrótce wraz z Cavidan włamie się do jej auta, aby zdobyć pendrive'a z nagraniem. Tyle tylko, że w trakcie kradzieży rozlegnie się alarm, w wyniku którego jej matka zabierze jedynie białą szkatułkę ze zdjęciem Feraye z malutką Silą, bo nagranie wypadnie im po drodze ucieczki! I choć nikt nie nakryje ich na gorącym uczynku, to ciotka Kuzeya w 364 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" będzie doskonale wiedzieć, że stoją za tym Bahar z Cavidan!

Feraye podejdzie Bahar z Cavidan w 364 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I w 364 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" znów postanowi złożyć im wizytę, czym aż zmrozi Bahar, gdy zobaczy ją w drzwiach. Ale oczywiście żona Kuzeya wpuści ją do środka i jak gdyby nic zaproponuje herbatę, aby zatuszował to, co zrobiła wraz z matką. Ale na marne, gdyż Feraye będzie tego doskonale świadoma!

- Pani Feraye? - zdziwi się Bahar, po czym wpuści ją do środka i zaproponuje - Może herbaty? Świeżo zaparzona.

- Włamałyście się do mojego auta - rzuci im na dzień dobry kobieta.

Oczywiście, w 364 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan i Bahar jak zawsze będą rżnąć głupa i początkowo dadzą jasno do zrozumienia, że nie mają z tym nic wspólnego. Ale Feraye nie odpuści, gdyż będzie wiedzieć, że to one! I tak je podejdzie, że w końcu żona Kuzeya sama się do tego przyzna!

- Że co? - uda zdziwioną Cavidan.

- Zapis z kamer dopiero sprawdzamy. Ale ja to wiem. Chciałyście wykraść nagranie. Bez sensu, gdyż kopie znajdują się w bezpiecznym miejscu. Co zabrałyście? - zapyta Feraye.

- Nie jesteśmy złodziejami. Pendrive z nagraniem wypadł z kasetki, więc ją wyrzuciłyśmy - wyzna jej Bahar.

Tak ciotka Kuzeya znów załatwi jego żonę w 364 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W tym momencie w 364 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Feraye zda sobie sprawę, że polubownie już nic nie ugra, dlatego postawi zagrać ich bronią i posunie się do kolejnego szantażu. Szczególnie, iż już będzie wiedzieć, że nie odzyska szkatułki ze zdjęciem Sili. Dlatego postawi Bahar jasne ultimatum!

- Dobrze... Od tej pory radzę uważać. Jeśli zbliżycie się do Kuzeya i Sili, skończysz w więzieniu. Mam nagranie, więc będziesz robić, co każę. Zostawisz ich w spokoju. Jasne? - rzuci ostro na pożegnanie Feraye i wyjdzie, czym w 364 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" jeszcze bardziej je przerazi.