Miłość i nadzieja, odcinek 361-364. Kuzey dowie się kto jest matką Sili? Ege odejdzie od Melis. Streszczenia odcinków od 29.12 do 3.01.2026 po przerwie noworocznej

"Miłość i nadzieja" odcinek 361 - poniedziałek, 29.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2
Naciye niechętnie postanawia wziąć udział w zaręczynach Kuzeya i Sili. Melis kupuje drogi prezent dla przyszłego dziecka. Gokhan chce przedstawić Melis swemu dziadkowi. Cavidan i Bahar próbują odzyskać nagranie obciążające Bahar.
"Miłość i nadzieja" odcinek 362 ostatni w tym roku - wtorek, 30.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2
Naciye wciąż jest przeciwna zaręczynom Kuzeya z Silą. Cavidan próbuje wykraść pendrive z auta Feraye. Bahar oskarża matkę o swoje nieszczęścia. Gokhan pyta Egego, czy jest pewny ojcostwa.
"Miłość i nadzieja" odcinek 363 pierwszy w nowym roku - piątek, 2.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2
Sila opowiada Feraye, jak Cavidan dawniej ją traktowała. Ege ma dość kłamstw Melis i chce opuścić dom. Yildiz mówi Kuzeyowi, że Cavidan nie jest biologiczną matką Sili. Cavidan nabiera podejrzeń co do Feraye.
"Miłość i nadzieja" odcinek 364 - sobota, 3.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2
Naciye zmusza Silę do ciężkiej pracy. Kuzey zdobywa włosy Cavidan do zbadania DNA. Seda otwarcie współpracuje z Melis. Cavidan nabiera podejrzeń co do zdjęcia z kasetki Feraye.