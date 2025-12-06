Miłość i nadzieja, odcinek 349-352. Kuzey przechytrzy Bahar przed rozwodem! Melis osaczona przez ojca swojego dziecka. Streszczenia odcinków od 9.12 do 12.12.2025 - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 349 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Melis dostaje wyjątkowy prezent od Gokhana. Naciye zabiera głos w sprawie Sili. Zeynep jest świadkiem spotkania Egego z nieznajomą. Sila i Kuzey inscenizują kłótnię przed Bahar.

"Miłość i nadzieja" odcinek 350 - środa, 10.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey robi wszystko, by skompromitować Bahar i dostać rozwód jak najszybciej. Rozpoczyna wyrafinowaną grę. Zeynep odkrywa tajemnicę związaną z Melodi, co zbliża ją do Egego. Gokhan zaczyna osaczać Melis.

"Miłość i nadzieja" odcinek 351 - czwartek, 11.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Gokhan chce, by Melis po porodzie oddała mu córkę. Bahar zgadza się na rozstanie z Kuzeyem. Ege opowiada Zeynep, jak organy Melodi uratowały życie innym. Feraye zapewnia Silę, że rozwód powinien odbyć się bez problemów.

"Miłość i nadzieja" odcinek 352 - piątek, 12.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bahar ma jednak opory przed podpisaniem dokumentów rozwodowych. Kiedy Cavidan zauważa Silę w domu Bülenta, natychmiast zawiadamia o tym Bahar. Gökhan stawia Melis ultimatum. Albo odda mu córkę, albo rozstanie się z Egem. Bahar stara się podsłuchać rozmowę Kuzeya.

