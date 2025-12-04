Miłość i nadzieja, odcinek 352: Szokujący zwrot akcji z rozwodem Bahar i Kuzeya! Nagle nie podpisze papierów 

"Miłość i nadzieja" odcinek 351 - czwartek, 11.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Na tarasie przy domu Feraye, kiedy Cavidan i Bahar wpadną, by może ugrać coś przy rozwodzie Bahar i udać jej wielką przemianę, zapanuje napięcie. Cavidan przypadkiem zauważy, że Sila wcale nie wyjechała z miasta, a dziewczyna będzie siedziała blisko Kuzeya, pochylona nad nim w rozmowie, której nie powinna prowadzić w tym momencie. Widok ten natychmiast wzbudzi w Cavidan podejrzenia. Szybko zorientuje się, że to wszystko, całe „rozstanie” Kuzeya i Sili jest starannie zaplanowaną intrygą, mającą sprawić, że Bahar podpisze dokumenty rozwodowe.

Cavidan odkryje plan Sili i Kuzeya w 351 odcinku "Miłość i nadzieja"

Cavidan, z sercem bijącym szybciej, zadzwoni do Bahar, próbując powstrzymać córkę zanim ta dokona ostatecznego kroku. W tej chwili emocje osiągną szczyt, a decyzja Bahar o podpisaniu lub nie podpisaniu dokumentów stanie się kluczowa dla dalszego losu małżeństwa.

- Dalej, Bahar, odbierz… odbierz ten telefon! - będzie szeptać prawie biegnąc. Każda sekunda będzie się wydawała decydująca dla przyszłości jej córki. Będzie wiedziała, że Bahar w tym momencie ma podpisać dokumenty u Feraye.

Po kilku próbach połączenie wreszcie dojdzie do skutku. - Co się dzieje, mamo? - odezwie się Bahar, wyraźnie zaniepokojona.

- Moja córko, nie podpisuj niczego! Pod żadnym pozorem! - Cavidan będzie mówić tak napiętym głosem, że niemal będzie słychać w nim trzask. - Sila jest tutaj, w domu Feraye. Ona i Kuzey wcale się nie rozstali! Cała historia o ich rozstaniu była po to, żebyś zgodziła się na rozwód!

Zapadnie ciężka cisza. Bahar będzie wstrzymywać oddech, próbując ogarnąć skalę sytuacji. Jej serce zabije szybciej, a w umyśle przemknie refleksja, że wszystko, co dotąd uważała za pewnik, jest grą.

Bahar nagle zrezygnuje z rozwodu?

- Dobrze… nie podpiszę. — odezwie się cicho, ale stanowczo. - Do zobaczenia.

Połączenie zostanie przerwane. Cavidan, stojąc na pustej ulicy, poczuje chwilową ulgę, ale od razu będzie wiedzieć, że wojna dopiero się zacznie.