Miłość i nadzieja, odcinek 341: Naciye domyśli się, że to Cavidan, a nie Bahar jest w ciąży! Zdradzi ją jeden szczegół - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 341 - piątek, 28.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 341 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Naciye jako pierwsza domyśli się kolejnego podstępu Bahar i Cavidan z ciążą! I choć sama na własne uszy usłyszy jak lekarz potwierdza, że to właśnie jej synowa spodziewa się dziecka, a jej matka jest tym "wyraźnie" zaskoczona, to jednak zachowanie Cavidan nie da jej spokoju!

A to dlatego, że w 341 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" to wcale nie Bahar będzie zmagać się z ciążowymi dolegliwościami, a Cavidan, którą non stop będzie mdlić! Szczególnie, że co chwilę będzie mieć ochotę na coś innego i gdy po ogromnej ilości słodkiej baklawy sięgnie po ogórki kiszone, to jej organizm nie wytrzyma!

Naciye nie będzie świadoma, że ma rację co do ciąży Cavidan w 341 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I właśnie to w 341 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" sprawi, że Naciye przejdzie przez myśl, że to raczej ona mogłaby być w ciąży i spodziewać się dziecka, a nie Bahar, o czym od razy powie Yildiz. Jednak rzuci to dość luźno, gdyż zupełnie nie będzie świadoma, że obie mogłoby posunąć się do aż takiego podstępu!

- Po kilogramie baklawa i ogórkach może zemdlić. Ale podobno to Bahar jest w ciąży - uzna Naciye.

A jej przypuszczenia w 341 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" od razu podłapie gosposia. Tym bardziej, iż w przeciwieństwie do Naciye uzna, że obie byłby zdolne do takiego kłamstwa. Szczególnie, że przecież Bahar i Kuzeya nie będzie nic łączyć, więc jej ciąża będzie po prostu niemożliwa, do czego spróbuje przekonać i ją.

- Pani Naciye, ta ciąża została potwierdzona? - zapyta wprost Yildiz.

- Dlaczego pytasz? - zdziwi się seniorka.

- Nie wierzę w nic co one mówią. Znów mogą knuć - odpowie jej gosposia.

- Byłyśmy w szpitalu i lekarz tak powiedział - przyzna jej Naciye.

- Ale przed ślubem oni tylko raz... Po ślubie spali oddzielnie. Więc skąd ciąża? - spróbuje ją uświadomić.

- Skąd wiesz co było między nimi? To mogło się stać - uzna matka Kuzeya.

- Po prostu trudno mi się w tym połapać - przyzna Yildiz.

Naciye już do reszty zgłupieje w 341 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I w tym momencie w 341 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" i Naciye przejdzie przez myśl, że Bahar i Cavidan znów mogą knuć. Jednak wciąż wyda jej się to nieprawdopodobne, gdyż przecież dokładnie będzie pamiętać słowa, jakie powiedział lekarz o Bahar i jej dziecku.

- Myślisz, że to kolejne kłamstwo? - zapyta ją Naciye.

- Mówię tylko, że ja im nie wierzę - odpowie jej Yildiz.

- Pojechaliśmy do szpitala. Lekarz ją zbadał i powiedział, że ona i dziecko są w dobrej formie - powie jej seniorka.

- Ale jak to możliwe? Kuzey spał w gabinecie albo siedział z Hulyą. Nie zbliżał się do pokoju Bahar. Wcześniej też gadała o ciąży, ale lekarz to wykluczył. Jeśli więc od tamtej pory nie miał z nią nic wspólnego, to znaczy, że kłamią - przypomni jej gosposia.

- Nic już nie wiem... - matka Kuzeya już do reszty zgłupieje w 341 odcinku serialu "Miłość i nadzieja".